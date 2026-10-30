Saltillo: Premia UAdeC nueve recetas que rescatan la memoria culinaria familiar
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El certamen recibió 202 propuestas de estudiantes de la Unidad Sureste y reconoció platillos cuyas historias pasan de generación en generación
Nueve recetas que reúnen sabores, historias y tradiciones familiares fueron seleccionadas como ganadoras de la tercera edición del Concurso Universitario de Rescate del Patrimonio Inmaterial “Donde comen dos, comen...”, organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
La convocatoria, impulsada a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, busca preservar la memoria culinaria de las familias coahuilenses mediante recetas, relatos y conocimientos gastronómicos transmitidos entre generaciones.
En esta edición se recibieron 202 propuestas, todas de estudiantes de la Unidad Sureste. Tras una primera revisión para verificar el cumplimiento de los requisitos, 121 recetas avanzaron a la etapa de evaluación y 30 fueron seleccionadas como finalistas.
Ante la calidad y diversidad de los trabajos, el jurado decidió ampliar de manera excepcional el número de reconocimientos a nueve, con tres primeros, tres segundos y tres terceros lugares.
RECETAS CON HISTORIA FAMILIAR
Los primeros lugares correspondieron a Jesús Alejandro Acevedo Hernández, de la Escuela Superior de Música, por “Tamales de pollo estilo casero”; Jorge Yahir Martínez Sánchez, del Ateneo Fuente, por “Zacahuil de mi tía abuela Beatriz”, y Gabriela Jimena Neri Rivas, también del Ateneo Fuente, por “Alambre estilo Ocoyoacac por mi papá Ricardo”.
En la segunda posición fueron reconocidas Sofía Victoria Cardona Dávila, de la Facultad de Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo”, por “Torta de pierna de mi mamá Silvia”; Sofía Valentina Altamirano Martínez, del Ateneo Fuente, por “Fritada de cabrito de mi abuelita Sofy”, y Luceano Ferrer Anguiano, de la Escuela Superior de Música, por “Pay de dátiles de la abuela”.
Los terceros lugares fueron para Valentina Moreno Barragán, del Ateneo Fuente, con “Los huechepos de mi abuelita María”; Isaías Revilla Zayas, del mismo plantel, por “Omelet de nostalgia de mi mamá Silvia”, y Jimena Medrano Sánchez, también del Ateneo Fuente, por “Septiembre en la mesa: los chiles en nogada de mi abuelita Mary”.
La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por Eréndira Herrejón Rentería, subcoordinadora de Patrimonio Cultural; Juan Antonio Espericueta García, director de la Escuela Superior de Música; Alejandrina Cedillo Favela, directora del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario; Norma Amalia Siller Carrizales, jefa del Departamento de Patrimonio Cultural, y Rocío Flores, representante de las Cocineras Tradicionales de Coahuila.
Entre los criterios considerados estuvieron la claridad de las recetas, el valor tradicional de los platillos, su originalidad, la calidad de las fotografías y, particularmente, las anécdotas familiares que acompañaron cada propuesta y su relación con la memoria culinaria.
La ceremonia de entrega de diplomas y premios se realizará el próximo jueves 5 de noviembre de 2026, a las 11:00 horas, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en Hidalgo 211, en el Centro Histórico de Saltillo.