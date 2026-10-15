Saltillo: Prepara Museo del Desierto nueva atracción astronómica

La obra y puesta en escena sobre astroturismo será llamada “Lo que no se ve” y está contemplada para finales del mes de noviembre.

El Museo del Desierto (Mude) en Saltillo prepara un nuevo proyecto de divulgación de la ciencia, particularmente en temas astronómicos, compartió el organismo a VANGUARDIA.

Tal como ha ocurrido con proyectos anteriores, la nueva atracción también es gestionada con apoyo del Ministerio de Cultura Español.

Asimismo el Mude detalló que se trata de una obra, tal como las que se han hecho en los últimos años en el recinto para albergar nuevos pabellones.

AVANZAN RUTAS DE ASTRONOMÍA EN COAHUILA

El Mude también informó que el proyecto realizado en conjunto con la Oficina de Astronomía para el Desarrollo (OAD) cumplió su objetivo al cien por ciento luego de realizar capacitaciones en astroturismo el año pasado.

Las personas que se capacitaron en 2025 en el municipio coahuilense de Cuatro Ciénegas y la región ya están realizando observaciones astronómicas de manera independiente, que era justamente la meta de la iniciativa. “El proyecto para la segunda etapa de capacitaciones se va a continuar gestionando con la OAD”, expuso el Museo del Desierto.

En el municipio de Cuatro Ciénegas son cinco empresas de guías y operadores turísticos las que actualmente brindan estas experiencias astronómicas.