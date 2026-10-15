Saltillo: Prepara Museo del Desierto nueva atracción astronómica

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    Saltillo: Prepara Museo del Desierto nueva atracción astronómica
    La nueva atracción del Museo del Desierto se llamará “Lo que no se ve” y está prevista para finales de noviembre. Omar Saucedo

La puesta en escena sobre astroturismo “Lo que no se ve” está contemplada para finales de noviembre

El Museo del Desierto (Mude) en Saltillo prepara un nuevo proyecto de divulgación de la ciencia, particularmente en temas astronómicos, compartió el organismo a VANGUARDIA.

La obra y puesta en escena sobre astroturismo será llamada “Lo que no se ve” y está contemplada para finales del mes de noviembre.

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Tal como ha ocurrido con proyectos anteriores, la nueva atracción también es gestionada con apoyo del Ministerio de Cultura Español.

Asimismo el Mude detalló que se trata de una obra, tal como las que se han hecho en los últimos años en el recinto para albergar nuevos pabellones.

AVANZAN RUTAS DE ASTRONOMÍA EN COAHUILA

El Mude también informó que el proyecto realizado en conjunto con la Oficina de Astronomía para el Desarrollo (OAD) cumplió su objetivo al cien por ciento luego de realizar capacitaciones en astroturismo el año pasado.

Las personas que se capacitaron en 2025 en el municipio coahuilense de Cuatro Ciénegas y la región ya están realizando observaciones astronómicas de manera independiente, que era justamente la meta de la iniciativa. “El proyecto para la segunda etapa de capacitaciones se va a continuar gestionando con la OAD”, expuso el Museo del Desierto.

En el municipio de Cuatro Ciénegas son cinco empresas de guías y operadores turísticos las que actualmente brindan estas experiencias astronómicas.

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Los recorridos se realizan en los sitios emblemáticos de la región, como las dunas, playitas, Poza Azul y en el rancho Los Abuelos en el cañón de la carretera a Ocampo.

En la región sureste, son Trex-Tours y la SAS quienes participan en un programa que se encuentra dentro de la ruta Vinos y Dinos.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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