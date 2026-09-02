Saltillo: Museo del Desierto exhibe más de 600 piezas minerales de todo el mundo

Los minerales forman parte de la vida cotidiana y constituyen uno de los componentes fundamentales de la naturaleza. En el Pabellón 1 del Museo del Desierto de Saltillo los visitantes pueden conocer una colección integrada por más de 600 piezas provenientes de distintas partes del mundo. La exhibición permite acercarse a la diversidad de formas, colores y características de estos materiales, además de conocer su importancia dentro de los procesos naturales y en diversas actividades de la vida diaria.

HORARIOS Y COSTOS El Museo del Desierto abre sus puertas de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

El costo de entrada para adultos es de 245 pesos, mientras que niñas y niños de 4 a 12 años, estudiantes y maestros pagan 160 pesos. Las personas adultas mayores que presenten credencial del INAPAM, así como quienes tengan alguna discapacidad, cuentan también con una tarifa de 160 pesos. Para las familias está disponible un paquete de 650 pesos, que incluye el acceso para dos adultos y dos menores. Los niños de 0 a 3 años ingresan de manera gratuita. La exposición forma parte de las opciones que ofrece el recinto para conocer la riqueza natural y geológica, a través de piezas procedentes de diferentes regiones del planeta.

El Mude Cuenta con cuatro pabellones de exposiciones permanentes: Pabellón 1 donde se muestran fósiles, representaciones de dinosaurios, el laboratorio de paleontología,: 1,600 m2. Pabellón 2 El hombre y el desierto: mil m2.

Pabellón 3 Evolución y biodiversidad: mil 600 m2. Pabellón 4 Ecosistemas: laboratorios de la vida: mil 200 m2

Temas

Diversidad Colecciones

Organizaciones

Mude

