Saltillo prepara nuevas rutas de transporte tras éxito de sistema gratuito ‘Aquí Vamos’

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    Saltillo prepara nuevas rutas de transporte tras éxito de sistema gratuito ‘Aquí Vamos’
    El alcalde Javier Díaz González destacó que el esquema de movilidad gratuita ha permitido reducir gastos familiares y mejorar las opciones de traslado en la ciudad. ARCHIVO

El Gobierno Municipal de Saltillo busca ampliar la cobertura del transporte público con nuevas rutas alimentadoras y fortalecer un sistema que ya beneficia a miles de usuarios

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó este viernes que el área de Movilidad Urbana junto al Implan sostienen reuniones con concesionarios para definir la apertura de nuevas rutas alimentadoras de transporte público durante el presente periodo semestral.

El mandatario local subrayó el éxito obtenido por el esquema integral de movilidad, destacando que las líneas troncales que operan sin costo han impactado positivamente en la economía de la población en sectores como la colonia Valencia.

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“La idea es cómo seguir consolidando las tres actuales que ya llevan números bastante considerables de buen uso y poder, de alguna otra manera, atacar algún otro sector donde no se tenga acceso al transporte público”, señaló el funcionario.

AHORRO FAMILIAR

Díaz González reveló que los beneficios financieros derivados de la gratuidad de las rutas troncales superan los 70 millones de pesos acumulados, lo que ha generado que incluso algunas familias locales decidan prescindir de sus vehículos particulares.

“Me sorprendió porque ya hay familias saltillenses que están vendiendo sus carros para poderse subir al Aquí Vamos gratis, que lo han estado utilizando desde que inició y es su forma de movilidad”, relató el edil durante el encuentro.

EVENTOS Y FESTEJOS DEL FINA

En el ámbito cultural, el edil invitó a la ciudadanía a disfrutar del Food Fest y las actividades del FINA, destacando el evento de música electrónica del 18 de julio en Avenida Universidad y los preparativos para la conmemoración de la ciudad.

“El 24 en la noche va a ser la entrega a la Presea Saltillo. Vamos a hacer la entrega a la Presea Saltillo el 24 de julio a las 8:30 de la noche en el Casino de Saltillo”, concluyó Díaz González sobre el cambio de agenda logística.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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