Saltillo prepara operativo por posible triunfo de México; cerrarán calles del Centro

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    Saltillo prepara operativo por posible triunfo de México; cerrarán calles del Centro
    Las calles Victoria, Purcell y vialidades cercanas a la Alameda permanecerán cerradas durante los posibles festejos. VANGUARDIA/ARCHIVO

La Comisaría de Seguridad desplegará 150 elementos y aplicará cierres viales en el Centro de Saltillo para garantizar festejos seguros en caso de una victoria del Tricolor

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo tiene listo un operativo especial para resguardar a la población en caso de que la Selección Mexicana obtenga la victoria en su encuentro de Octavos de Final del Mundial 2026.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que el dispositivo contempla la participación de 150 elementos, entre agentes de Tránsito, policías preventivos y cadetes, quienes se encargarán de mantener el orden y brindar apoyo a las familias que acudan al Centro de la ciudad para celebrar el resultado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/noingles-llega-a-saltillo-negocios-restaurantes-y-hasta-una-iglesia-se-suman-al-apoyo-de-la-seleccion-mexicana-JI21923291

Como parte del operativo, se realizarán cierres a la circulación vehicular en algunas de las vialidades con mayor concentración de personas, entre ellas las calles Victoria y Purcell, así como en los alrededores de la Alameda Zaragoza, incluyendo Cuauhtémoc y Aldama.

La restricción para el tránsito de vehículos comenzará a las 20:30 horas y permanecerá vigente hasta que concluyan los festejos, con el objetivo de facilitar la movilidad peatonal y prevenir incidentes.

Garza Félix explicó que se trata de un operativo de carácter preventivo, diseñado para que, en caso de registrarse celebraciones por el triunfo del representativo nacional, estas se desarrollen en un ambiente seguro para los asistentes.

Asimismo, señaló que las autoridades permanecerán atentas a cualquier situación que requiera apoyo y recordó que la ciudadanía puede solicitar auxilio o realizar reportes a través de los grupos ciudadanos de seguridad, en el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal, mediante el 911 del Sistema Estatal de Emergencias o por los grupos de WhatsApp de seguridad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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