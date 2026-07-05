Saltillo prepara operativo por posible triunfo de México; cerrarán calles del Centro

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que el dispositivo contempla la participación de 150 elementos, entre agentes de Tránsito, policías preventivos y cadetes, quienes se encargarán de mantener el orden y brindar apoyo a las familias que acudan al Centro de la ciudad para celebrar el resultado.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo tiene listo un operativo especial para resguardar a la población en caso de que la Selección Mexicana obtenga la victoria en su encuentro de Octavos de Final del Mundial 2026.

Como parte del operativo, se realizarán cierres a la circulación vehicular en algunas de las vialidades con mayor concentración de personas, entre ellas las calles Victoria y Purcell, así como en los alrededores de la Alameda Zaragoza, incluyendo Cuauhtémoc y Aldama.

La restricción para el tránsito de vehículos comenzará a las 20:30 horas y permanecerá vigente hasta que concluyan los festejos, con el objetivo de facilitar la movilidad peatonal y prevenir incidentes.

Garza Félix explicó que se trata de un operativo de carácter preventivo, diseñado para que, en caso de registrarse celebraciones por el triunfo del representativo nacional, estas se desarrollen en un ambiente seguro para los asistentes.

Asimismo, señaló que las autoridades permanecerán atentas a cualquier situación que requiera apoyo y recordó que la ciudadanía puede solicitar auxilio o realizar reportes a través de los grupos ciudadanos de seguridad, en el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal, mediante el 911 del Sistema Estatal de Emergencias o por los grupos de WhatsApp de seguridad.