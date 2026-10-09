Saltillo: Prepara tu donativo para el Teletón este sábado; habrá música y actividades familiares

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    Saltillo: Prepara tu donativo para el Teletón este sábado; habrá música y actividades familiares
    La jornada invita a la ciudadanía a participar en las actividades y apoyar los programas de rehabilitación infantil de Teletón México. CORTESÍA

La jornada será este 10 de octubre, a partir de las 11:00 horas, con entrada gratuita y actividades para promover la inclusión y apoyar la rehabilitación infantil

Con música en vivo, actividades recreativas y un llamado a la solidaridad, este 10 de octubre se realizará en Saltillo el evento Teletón 2026, una jornada dirigida a las familias y enfocada en promover la inclusión y respaldar la atención que reciben niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Las actividades comenzarán a las 11:00 horas e incluirán el Incluyetón, la coronación del Rey y la Reina, así como presentaciones musicales a cargo del ballet Teletón, La Lujosa Sonora, Leones, entre otras agrupaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/crit-coahuila-20-anos-de-cambiar-vidas-GC10749852

La invitación está abierta al público y la entrada será gratuita, por lo que se convoca a familias y grupos de amigos a participar en esta celebración bajo el lema “¡Por eso te quiero, Teletón!”.

La cita es en las instalaciones del CRIT Coahuila, atrás de la Cruz Roja, en Carlos Abedrop Dávila No. 2901, Col. Nuevo Centro Metropolitano.

PROMUEVEN LA INCLUSIÓN Y LA REHABILITACIÓN

El evento busca contribuir a la difusión de la labor de Fundación Teletón México, que opera 24 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) en el país.

De acuerdo con la información de la organización, estos centros brindan atención a más de 30 mil niñas, niños y adolescentes cada año, mediante servicios de rehabilitación orientados a favorecer su desarrollo y su inclusión en la sociedad.

Entre las condiciones atendidas se encuentran parálisis cerebral, lesiones cerebrales y medulares, enfermedades neuromusculares, amputaciones, padecimientos osteoarticulares y necesidades de estimulación temprana.

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LLAMAN A SUMARSE A LA CAUSA

Además de las actividades recreativas, la jornada busca sensibilizar a la población sobre las necesidades de las personas con discapacidad y la importancia de generar oportunidades para su participación plena en la sociedad.

La organización también invita a la ciudadanía a realizar donativos a través de los canales oficiales de Teletón México para contribuir al sostenimiento de sus programas de rehabilitación y atención infantil.

$!El programa artístico incluye a la doble de Jenni Rivera.
El programa artístico incluye a la doble de Jenni Rivera. CORTESÍA

Con el Evento Teletón 2026, los organizadores buscan reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria, con actividades para todas las edades y un mensaje centrado en la inclusión.

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