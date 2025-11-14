Saltillo presenta avances en monitoreo ambiental durante Expo Calidad del Aire

El Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó la Expo Calidad del Aire 2025, un evento dedicado a informar y concientizar a la población sobre la importancia de proteger el aire que se respira, además de promover acciones y tecnologías orientadas a disminuir la contaminación en la ciudad.

La jornada fue organizada por el Ayuntamiento en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Facultad de Ciencias Químicas. Niñas, niños, estudiantes y familias participaron en actividades educativas, demostraciones y conferencias impartidas por especialistas, donde aprendieron cómo se mide la calidad del aire, cuáles son los principales contaminantes y los efectos que generan en la salud de la población.

En representación del alcalde y del director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, la subdirectora de Control y Gestión Ambiental, Griselda Salas Alemán, destacó que este tipo de espacios fomentan la participación activa de escuelas y grupos comunitarios. Subrayó la importancia de adoptar buenas prácticas como reducir el uso del automóvil, evitar quemas, plantar árboles y mantener los vehículos en buen estado, acciones que contribuyen a mejorar la calidad del aire.

“El tema del cuidado al medio ambiente es una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz, por lo que se realizan de manera permanente diversos proyectos y acciones encaminadas a contribuir a mitigar el cambio climático, con trabajo coordinado con instituciones educativas, empresas y autoridades gubernamentales”, refirió.