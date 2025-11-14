Saltillo presenta avances en monitoreo ambiental durante Expo Calidad del Aire
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Ayuntamiento promueve buenas prácticas como reducir el uso del auto, evitar quemas y plantar árboles
El Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó la Expo Calidad del Aire 2025, un evento dedicado a informar y concientizar a la población sobre la importancia de proteger el aire que se respira, además de promover acciones y tecnologías orientadas a disminuir la contaminación en la ciudad.
La jornada fue organizada por el Ayuntamiento en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Facultad de Ciencias Químicas. Niñas, niños, estudiantes y familias participaron en actividades educativas, demostraciones y conferencias impartidas por especialistas, donde aprendieron cómo se mide la calidad del aire, cuáles son los principales contaminantes y los efectos que generan en la salud de la población.
TE PUEDE INTERESAR: INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales
En representación del alcalde y del director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, la subdirectora de Control y Gestión Ambiental, Griselda Salas Alemán, destacó que este tipo de espacios fomentan la participación activa de escuelas y grupos comunitarios. Subrayó la importancia de adoptar buenas prácticas como reducir el uso del automóvil, evitar quemas, plantar árboles y mantener los vehículos en buen estado, acciones que contribuyen a mejorar la calidad del aire.
“El tema del cuidado al medio ambiente es una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz, por lo que se realizan de manera permanente diversos proyectos y acciones encaminadas a contribuir a mitigar el cambio climático, con trabajo coordinado con instituciones educativas, empresas y autoridades gubernamentales”, refirió.
La funcionaria informó que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable opera alrededor de 19 sensores de tecnología láser para revisar la concentración de partículas PM2.5 en distintos puntos de la ciudad. Estos datos pueden consultarse en tiempo real a través de Google Earth o en la página www.implansaltillo.mx/boceto/calidaddelaire
Especialistas reunidos por un mismo propósito
La Expo, celebrada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, reunió a especialistas, instituciones y empresas que presentaron programas, tecnologías limpias y equipos de monitoreo diseñados para la protección ambiental. Como parte de las actividades, personal municipal ofreció el servicio de Verificación Vehicular a las personas interesadas.
En representación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de la Agenda Ambiental Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, afirmó que la contaminación atmosférica es uno de los desafíos más urgentes de la actualidad. “Esta Expo conecta a la ciudadanía con la ciencia y muestra lo que hacen instituciones, laboratorios y universidades, pero también inspira nuevas ideas, investigaciones y alianzas, porque cuidar el aire es tarea de todas y todos”, sostuvo.
TE PUEDE INTERESAR: Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe
Asimismo, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Leopoldo Javier Ríos González, dio la bienvenida al evento en el marco del 79 aniversario de la fundación de esta escuela.
Entre las instituciones participantes se encontraron el IMPLAN, Agenda Ambiental Universitaria, el Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Carolina, Universidad Tecnológica de Saltillo, Universidad del Valle de Santiago, Instituto Municipal de la Juventud, Brigadistas de Incendios Forestales, Universidad Americana del Noreste, Secretaría de Medio Ambiente, Museo de las Aves, UNEA, CANACINTRA, Eco Juris, Museo del Desierto y el Colegio de Biólogos de Coahuila A.C.