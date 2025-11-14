Saltillo presenta avances en monitoreo ambiental durante Expo Calidad del Aire

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Saltillo presenta avances en monitoreo ambiental durante Expo Calidad del Aire
    El evento fue organizado en coordinación con la UAdeC y la Facultad de Ciencias Químicas FOTO: CORTESÍA

El Ayuntamiento promueve buenas prácticas como reducir el uso del auto, evitar quemas y plantar árboles

El Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, realizó la Expo Calidad del Aire 2025, un evento dedicado a informar y concientizar a la población sobre la importancia de proteger el aire que se respira, además de promover acciones y tecnologías orientadas a disminuir la contaminación en la ciudad.

La jornada fue organizada por el Ayuntamiento en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Facultad de Ciencias Químicas. Niñas, niños, estudiantes y familias participaron en actividades educativas, demostraciones y conferencias impartidas por especialistas, donde aprendieron cómo se mide la calidad del aire, cuáles son los principales contaminantes y los efectos que generan en la salud de la población.

TE PUEDE INTERESAR: INAFED distingue al Gobierno de Saltillo por buenas prácticas municipales

En representación del alcalde y del director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, la subdirectora de Control y Gestión Ambiental, Griselda Salas Alemán, destacó que este tipo de espacios fomentan la participación activa de escuelas y grupos comunitarios. Subrayó la importancia de adoptar buenas prácticas como reducir el uso del automóvil, evitar quemas, plantar árboles y mantener los vehículos en buen estado, acciones que contribuyen a mejorar la calidad del aire.

“El tema del cuidado al medio ambiente es una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz, por lo que se realizan de manera permanente diversos proyectos y acciones encaminadas a contribuir a mitigar el cambio climático, con trabajo coordinado con instituciones educativas, empresas y autoridades gubernamentales”, refirió.

$!Se explicó cómo se mide la calidad del aire, los principales contaminantes y sus efectos en la salud.
Se explicó cómo se mide la calidad del aire, los principales contaminantes y sus efectos en la salud. FOTO: CORTESÍA

La funcionaria informó que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable opera alrededor de 19 sensores de tecnología láser para revisar la concentración de partículas PM2.5 en distintos puntos de la ciudad. Estos datos pueden consultarse en tiempo real a través de Google Earth o en la página www.implansaltillo.mx/boceto/calidaddelaire

Especialistas reunidos por un mismo propósito

La Expo, celebrada en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, reunió a especialistas, instituciones y empresas que presentaron programas, tecnologías limpias y equipos de monitoreo diseñados para la protección ambiental. Como parte de las actividades, personal municipal ofreció el servicio de Verificación Vehicular a las personas interesadas.

En representación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de la Agenda Ambiental Universitaria, Verónica Villarreal Sánchez, afirmó que la contaminación atmosférica es uno de los desafíos más urgentes de la actualidad. “Esta Expo conecta a la ciudadanía con la ciencia y muestra lo que hacen instituciones, laboratorios y universidades, pero también inspira nuevas ideas, investigaciones y alianzas, porque cuidar el aire es tarea de todas y todos”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

Asimismo, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Leopoldo Javier Ríos González, dio la bienvenida al evento en el marco del 79 aniversario de la fundación de esta escuela.

Entre las instituciones participantes se encontraron el IMPLAN, Agenda Ambiental Universitaria, el Instituto Tecnológico de Saltillo, Universidad Vizcaya de las Américas, Universidad Carolina, Universidad Tecnológica de Saltillo, Universidad del Valle de Santiago, Instituto Municipal de la Juventud, Brigadistas de Incendios Forestales, Universidad Americana del Noreste, Secretaría de Medio Ambiente, Museo de las Aves, UNEA, CANACINTRA, Eco Juris, Museo del Desierto y el Colegio de Biólogos de Coahuila A.C.

Temas


Calidad del aire

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?
El municipio no ha recibido el proyecto completo ni los detalles oficiales para intervenir.

Saltillo: IMPLAN afirma que aún no hay información oficial sobre los cruces para el trazo final del tren
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
true

El régimen se acabó