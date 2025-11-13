Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 13 noviembre 2025
    Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe
    El alcalde señaló que la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Saltillo coloca a la Región Sureste en una posición estratégica de competitividad, atrayendo inversiones y desarrollo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta obra representa un nuevo motor de crecimiento económico, turístico y empresarial

La modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo, ubicada en Ramos Arizpe y presentada este día por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa un nuevo impulso para el crecimiento económico, turístico y empresarial de la Región Sureste de Coahuila, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante el evento, se anunció la incorporación de nuevas rutas aéreas, entre ellas el vuelo directo Saltillo–Cancún, que comenzará a operar a partir de Semana Santa de 2026 bajo la aerolínea Viva Aerobús, así como la consolidación del enlace Saltillo–Ciudad de México.

El alcalde de Ramos Arizpe destacó que esta modernización y expansión del aeropuerto colocan a la región en un punto estratégico de competitividad nacional, fortaleciendo su papel como polo logístico e industrial. “Estas acciones confirman el compromiso del Gobierno del Estado por fortalecer la movilidad y abrir oportunidades que detonen la economía regional”, señaló.

$!Tomás Gutiérrez afirmó que Ramos Arizpe está preparado para aprovechar las nuevas oportunidades gracias a su industria sólida, fuerza laboral y calidad de vida.
Tomás Gutiérrez afirmó que Ramos Arizpe está preparado para aprovechar las nuevas oportunidades gracias a su industria sólida, fuerza laboral y calidad de vida. FOTO: CORTESÍA

El acto de presentación contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Francisco González Albuerne, director general de Altea Desarrollos y Proyectos; Javier García Bejos, CEO de Aeropuertos Mexicanos; y Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobús.

NUEVA OLA DE OPORTUNIDADES

Durante su participación, Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la modernización del aeropuerto abre una puerta de oportunidades que Ramos Arizpe está preparado para aprovechar.

“El éxito se construye cuando las oportunidades llegan, pero solo dan frutos cuando estamos preparados para ellas. Y Ramos Arizpe está listo: tenemos una industria fuerte, ciudadanos trabajadores y una calidad de vida que nos vuelve un referente nacional”, expresó.

El edil destacó que el municipio vive uno de sus mejores momentos en generación de empleo y atracción de inversiones, respaldado por la confianza empresarial y la coordinación constante con el Gobierno del Estado.

“Ramos Arizpe es trabajo, pero también es historia, cultura y convivencia. Quien llegue con estas nuevas rutas va a encontrar una ciudad viva y en movimiento”, agregó.

CONECTIVIDAD QUE IMPULSA

Gutiérrez Merino reconoció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por colocar la conectividad aérea como una prioridad estratégica para detonar el desarrollo regional.

Afirmó que con nuevas rutas, mejores instalaciones y un ecosistema económico sólido, la Región Sureste de Coahuila entra en una etapa de crecimiento acelerado, que fortalecerá la competitividad y generará nuevas oportunidades para la población.

“Ramos Arizpe está listo para despegar junto con Coahuila. Las oportunidades están llegando, y aquí tenemos la determinación, la industria y la gente para convertirlas en crecimiento para todas las familias”, concluyó el alcalde.

