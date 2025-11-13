Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

La modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo, ubicada en Ramos Arizpe y presentada este día por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, representa un nuevo impulso para el crecimiento económico, turístico y empresarial de la Región Sureste de Coahuila, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. Durante el evento, se anunció la incorporación de nuevas rutas aéreas, entre ellas el vuelo directo Saltillo–Cancún, que comenzará a operar a partir de Semana Santa de 2026 bajo la aerolínea Viva Aerobús, así como la consolidación del enlace Saltillo–Ciudad de México. TE PUEDE INTERESAR: Vecinos agradecen apertura de nueva clínica popular en Ramos Arizpe El alcalde de Ramos Arizpe destacó que esta modernización y expansión del aeropuerto colocan a la región en un punto estratégico de competitividad nacional, fortaleciendo su papel como polo logístico e industrial. “Estas acciones confirman el compromiso del Gobierno del Estado por fortalecer la movilidad y abrir oportunidades que detonen la economía regional”, señaló.

El acto de presentación contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila; Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Francisco González Albuerne, director general de Altea Desarrollos y Proyectos; Javier García Bejos, CEO de Aeropuertos Mexicanos; y Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobús. NUEVA OLA DE OPORTUNIDADES Durante su participación, Tomás Gutiérrez Merino subrayó que la modernización del aeropuerto abre una puerta de oportunidades que Ramos Arizpe está preparado para aprovechar. “El éxito se construye cuando las oportunidades llegan, pero solo dan frutos cuando estamos preparados para ellas. Y Ramos Arizpe está listo: tenemos una industria fuerte, ciudadanos trabajadores y una calidad de vida que nos vuelve un referente nacional”, expresó.