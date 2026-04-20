Saltillo promete fuerte agenda de actividades con Fut Fest y FINA 2026

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Saltillo promete fuerte agenda de actividades con Fut Fest y FINA 2026
    Espectáculos estarán en distintas partes de la ciudad. VANGUARDIA

Afinan últimos detalles para el Festival Internacional de las Artes Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, anunció una extensión en las actividades de la Festival Internacional de las Artes (FINA). Este año, la cartelera iniciará en junio para coincidir con eventos deportivos de talla mundial.

“Ya afinamos los últimos detalles de toda la cartelera de la FINA. Ahora vamos a arrancar del 14 de junio hasta el 25 de julio”, informó el alcalde sobre los preparativos para celebrar el aniversario de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirmado-fut-fest-saltillo-2026-absorbera-atracciones-de-la-feria-JL20093587

A diferencia de ediciones anteriores, el festival buscará descentralizar la cultura. El edil confirmó que habrá intervenciones en sectores populares y zonas rurales para fortalecer el tejido social y la convivencia de las familias saltillenses.

“Llevar la cultura a las diferentes colonias, barrios y ejidos. Tenemos actividades en ejidos, en centros comunitarios, en diferentes recintos y va a estar bastante interesante”, aseguró el mandatario municipal.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/el-fina-de-saltillo-se-extendera-a-seis-semanas-y-llegara-a-las-colonias-ID19925397

Además, la agenda se verá robustecida con el “Fut Fest”, un evento que integrará gastronomía y transmisiones deportivas. El alcalde señaló que esta iniciativa busca aprovechar el entusiasmo por el fútbol para crear espacios de esparcimiento.

“El Fut Fest va involucrado con la transmisión de los juegos. Habrá conciertos artísticos, culturales, juegos mecánicos, gastronomía y muchas actividades deportivas relacionadas con la Copa de fútbol”, adelantó Javier Díaz González.

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Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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