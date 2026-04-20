Saltillo promete fuerte agenda de actividades con Fut Fest y FINA 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, anunció una extensión en las actividades de la Festival Internacional de las Artes (FINA). Este año, la cartelera iniciará en junio para coincidir con eventos deportivos de talla mundial. “Ya afinamos los últimos detalles de toda la cartelera de la FINA. Ahora vamos a arrancar del 14 de junio hasta el 25 de julio”, informó el alcalde sobre los preparativos para celebrar el aniversario de la ciudad.

A diferencia de ediciones anteriores, el festival buscará descentralizar la cultura. El edil confirmó que habrá intervenciones en sectores populares y zonas rurales para fortalecer el tejido social y la convivencia de las familias saltillenses. “Llevar la cultura a las diferentes colonias, barrios y ejidos. Tenemos actividades en ejidos, en centros comunitarios, en diferentes recintos y va a estar bastante interesante”, aseguró el mandatario municipal.

Además, la agenda se verá robustecida con el “Fut Fest”, un evento que integrará gastronomía y transmisiones deportivas. El alcalde señaló que esta iniciativa busca aprovechar el entusiasmo por el fútbol para crear espacios de esparcimiento. “El Fut Fest va involucrado con la transmisión de los juegos. Habrá conciertos artísticos, culturales, juegos mecánicos, gastronomía y muchas actividades deportivas relacionadas con la Copa de fútbol”, adelantó Javier Díaz González.

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