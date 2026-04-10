El FINA de Saltillo se extenderá a seis semanas y llegará a las colonias
La cartelera cultural de este año se fusionará con eventos deportivos y busca superar los 300 mil asistentes
El Gobierno Municipal de Saltillo alista una edición histórica del Festival Internacional de las Artes (FINA) para conmemorar el aniversario de la ciudad. Leticia Rodarte, titular de Cultura local, confirmó que las festividades se extenderán durante un mes y medio.
“El FINA siempre han sido aproximadamente 15 días y en esta ocasión pues van a ser 6 semanas”, explicó la funcionaria. Este cambio busca aprovechar el flujo de visitantes y la coincidencia con justas deportivas de relevancia.
La celebración principal se llevará a cabo el próximo 25 de julio, manteniendo los protocolos tradicionales y la verbena popular. “Nos reunimos por la noche y a las meras 12 pues ya hacemos todo el protocolo”, detalló Rodarte sobre el festejo central.
Un componente clave este año será la integración con el “Golf Fest”, un evento que sumará actividades culturales a la agenda deportiva. “Nosotros tenemos planeada actividad también ahí dentro de algunos días dentro del Golfest”, señaló la directora de Cultura.
Tras el éxito del año pasado, el alcalde contempla retomar los conciertos masivos en sectores populares. La estrategia para esta edición busca que las presentaciones tengan mayor duración y cercanía con la ciudadanía en diversos sectores de Saltillo.
“Trae una idea muy muy bonita que pronto yo creo que ya se aterriza. Yo creo que más bien con más días, o sea, dos días en un mismo lugar”, adelantó Rodarte sobre la descentralización de los eventos culturales.
La meta para esta edición es superar la cifra de asistentes registrada en el periodo anterior. “Recuerdo el año pasado eh creo que estuvimos casi alrededor de 300,000 personas”, recordó la titular, confiando en que el nuevo formato atraerá a más gente.
Finalmente, la funcionaria invitó a la población a consultar las carteleras de abril y mayo en las páginas oficiales. Aseguró que el instituto mantiene actividades permanentes de alta calidad, más allá de los preparativos especiales para el aniversario de la ciudad.