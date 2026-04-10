El FINA de Saltillo se extenderá a seis semanas y llegará a las colonias

El Gobierno Municipal de Saltillo alista una edición histórica del Festival Internacional de las Artes (FINA) para conmemorar el aniversario de la ciudad. Leticia Rodarte, titular de Cultura local, confirmó que las festividades se extenderán durante un mes y medio.

“El FINA siempre han sido aproximadamente 15 días y en esta ocasión pues van a ser 6 semanas”, explicó la funcionaria. Este cambio busca aprovechar el flujo de visitantes y la coincidencia con justas deportivas de relevancia.

La celebración principal se llevará a cabo el próximo 25 de julio, manteniendo los protocolos tradicionales y la verbena popular. “Nos reunimos por la noche y a las meras 12 pues ya hacemos todo el protocolo”, detalló Rodarte sobre el festejo central.