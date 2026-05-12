Saltillo promoverá su oferta turística en Cintermex, rumbo a evento internacional de fútbol en Monterrey

El alcalde Javier Díaz González informó que este espacio se instalará en Cintermex, recinto donde se prevé la asistencia de visitantes nacionales y extranjeros que acudirán a las diversas actividades vinculadas con el evento deportivo internacional.

El Gobierno Municipal de Saltillo participará con un espacio de difusión turística durante las actividades relacionadas con la próxima justa internacional de fútbol que se desarrollarán en Monterrey. Estas acciones son parte de las estrategias de promoción turística y fortalecimiento económico de la región.

A través de este módulo de promoción, Saltillo y la región sureste de Coahuila buscarán posicionar sus principales atractivos turísticos, entre ellos su riqueza paleontológica, cultural y vitivinícola, además de experiencias relacionadas con la gastronomía, tradiciones y sitios emblemáticos de la región.

El edil señaló que desde hace varias semanas se han sostenido reuniones de coordinación con integrantes de la cadena de valor turística, organismos empresariales, representantes del sector hotelero, tour operadores y prestadores de servicios, con el objetivo de fortalecer la atención y proyección turística de Saltillo y de la región sureste del estado.

Javier Díaz González destacó que este tipo de estrategias permiten incrementar la presencia turística de la ciudad ante visitantes provenientes de distintas partes del mundo, además de impulsar la actividad económica ligada al sector servicios y turístico.

De acuerdo con información proporcionada por integrantes del sector hotelero, existe expectativa de un incremento en la ocupación hotelera derivado de la llegada de visitantes y de las actividades relacionadas con el fútbol internacional que tendrán lugar en la región noreste del país.