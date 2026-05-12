Saltillo promoverá su oferta turística en Cintermex, rumbo a evento internacional de fútbol en Monterrey

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    Saltillo promoverá su oferta turística en Cintermex, rumbo a evento internacional de fútbol en Monterrey
    El alcalde Javier Díaz González informó que ya existen reuniones de coordinación con el sector turístico. CORTESÍA

La capital coahuilense y la región sureste promocionarán su riqueza paleontológica y cultural

El Gobierno Municipal de Saltillo participará con un espacio de difusión turística durante las actividades relacionadas con la próxima justa internacional de fútbol que se desarrollarán en Monterrey. Estas acciones son parte de las estrategias de promoción turística y fortalecimiento económico de la región.

El alcalde Javier Díaz González informó que este espacio se instalará en Cintermex, recinto donde se prevé la asistencia de visitantes nacionales y extranjeros que acudirán a las diversas actividades vinculadas con el evento deportivo internacional.

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A través de este módulo de promoción, Saltillo y la región sureste de Coahuila buscarán posicionar sus principales atractivos turísticos, entre ellos su riqueza paleontológica, cultural y vitivinícola, además de experiencias relacionadas con la gastronomía, tradiciones y sitios emblemáticos de la región.

El edil señaló que desde hace varias semanas se han sostenido reuniones de coordinación con integrantes de la cadena de valor turística, organismos empresariales, representantes del sector hotelero, tour operadores y prestadores de servicios, con el objetivo de fortalecer la atención y proyección turística de Saltillo y de la región sureste del estado.

Javier Díaz González destacó que este tipo de estrategias permiten incrementar la presencia turística de la ciudad ante visitantes provenientes de distintas partes del mundo, además de impulsar la actividad económica ligada al sector servicios y turístico.

De acuerdo con información proporcionada por integrantes del sector hotelero, existe expectativa de un incremento en la ocupación hotelera derivado de la llegada de visitantes y de las actividades relacionadas con el fútbol internacional que tendrán lugar en la región noreste del país.

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El Gobierno Municipal informó además que la Oficina de Convenciones y Visitantes mantiene un trabajo coordinado con organismos turísticos de Monterrey para impulsar acciones conjuntas de promoción, intercambio y vinculación turística regional, con la intención de aprovechar el flujo de visitantes que generará este evento internacional.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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