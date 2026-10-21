Saltillo promueve prevención y detección oportuna del cáncer de mama

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con Glam Capacitación Profesional de Aguillón Beauty Supply y la Secretaría de Salud, se llevó a cabo una Brigada Integral en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS y en el Instituto Tecnológico de Saltillo.

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza brigadas integrales, pláticas de prevención y talleres dirigidos a mujeres y sus familias, con el objetivo de fomentar el autocuidado, la detección oportuna y el bienestar físico y emocional.

Durante estas jornadas se ofrecieron diversos servicios de atención, además de información y herramientas para promover el bienestar integral de las participantes y reforzar la importancia de identificar oportunamente posibles señales de cáncer de mama.

Asimismo, personal del Instituto Municipal de las Mujeres participó en una brigada informativa dirigida a las usuarias de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS en Saltillo, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que entre las actividades programadas durante octubre se encuentran las pláticas de prevención del cáncer de mama y el taller Puntadas de Amor, en el que las participantes aprenden a elaborar prótesis mamarias artesanales.

Estas acciones se han desarrollado en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como en empresas como Tetakawi, Fersinsa, Lyrba, Seil Rentals y Skyjack.

“Con ello promovemos la importancia de la detección oportuna, el autocuidado y la solidaridad con las mujeres que atraviesan un proceso de recuperación tras una mastectomía”, señaló Fernández Tonone.