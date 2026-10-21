Saltillo promueve prevención y detección oportuna del cáncer de mama

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    Saltillo promueve prevención y detección oportuna del cáncer de mama
    Las acciones promueven el autocuidado y la detección oportuna. CORTESÍA

Realizan brigadas en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS y el Instituto Tecnológico de Saltillo

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza brigadas integrales, pláticas de prevención y talleres dirigidos a mujeres y sus familias, con el objetivo de fomentar el autocuidado, la detección oportuna y el bienestar físico y emocional.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con Glam Capacitación Profesional de Aguillón Beauty Supply y la Secretaría de Salud, se llevó a cabo una Brigada Integral en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS y en el Instituto Tecnológico de Saltillo.

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Durante estas jornadas se ofrecieron diversos servicios de atención, además de información y herramientas para promover el bienestar integral de las participantes y reforzar la importancia de identificar oportunamente posibles señales de cáncer de mama.

Asimismo, personal del Instituto Municipal de las Mujeres participó en una brigada informativa dirigida a las usuarias de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS en Saltillo, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que entre las actividades programadas durante octubre se encuentran las pláticas de prevención del cáncer de mama y el taller Puntadas de Amor, en el que las participantes aprenden a elaborar prótesis mamarias artesanales.

Estas acciones se han desarrollado en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como en empresas como Tetakawi, Fersinsa, Lyrba, Seil Rentals y Skyjack.

“Con ello promovemos la importancia de la detección oportuna, el autocuidado y la solidaridad con las mujeres que atraviesan un proceso de recuperación tras una mastectomía”, señaló Fernández Tonone.

$!El Instituto Municipal de las Mujeres impartió una plática sobre salud mental.
El Instituto Municipal de las Mujeres impartió una plática sobre salud mental. CORTESÍA

Como parte de las actividades, también se impartió una plática sobre salud mental dirigida a integrantes de Ayuda Rosa A. C., enfocada en promover el bienestar emocional y destacar la importancia del autocuidado durante los procesos de atención y recuperación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, busca acercar información y herramientas a las mujeres para fortalecer la prevención del cáncer de mama, así como impulsar redes de apoyo y solidaridad para quienes enfrentan esta enfermedad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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