Saltillo: Protección Civil vigila cauces y zonas susceptibles a escurrimientos

Ante el pronóstico de un incremento en las lluvias durante 2026, la Dirección de Protección Civil de Saltillo inició de manera anticipada el proceso de notificación a familias que habitan en zonas de riesgo, principalmente cercanas a arroyos y cauces naturales, con el objetivo de prevenir accidentes durante la temporada pluvial.

“¿Por qué empezamos ahorita? Porque se notifican casi 6 mil personas en el transcurso del año. No vamos a esperar a que llegue el periodo de lluvias para empezar a notificar”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, aunque la temporada de lluvias se inaugura formalmente a nivel nacional en mayo, Protección Civil comenzó desde ahora con los avisos para evitar que el tiempo los rebase. “En protección civil, la prevención es vida. Siempre antes, siempre atentos, para que no nos gane el tiempo”, afirmó.

Agregó que las notificaciones se realizan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y tienen como finalidad informar a las personas que viven en zonas susceptibles a escurrimientos. “Se les notifica que están en una zona de riesgo, que muchos de ellos incluso están en terrenos irregulares y que pueden poner en riesgo sus vidas”, explicó.

Conforme a la Ley de Aguas Nacionales, recordó, existe una distancia mínima que debe respetarse para cualquier tipo de construcción, la cual no siempre se cumple. “Hay personas que están dentro de ese límite que no debe ocuparse”.

Destacó que, gracias a este trabajo preventivo, en los últimos cinco años no se han registrado pérdidas humanas asociadas a arrastres por escurrimientos. “Ha habido daños a vivienda, pero no hemos tenido desgracias personales, que es uno de nuestros objetivos”, subrayó.

Finalmente, informó que para los próximos días se prevé un ligero descenso de temperatura y un aumento moderado en la probabilidad de lluvia. “Para los próximos tres días se aprecia un ligero descenso en la temperatura y una probabilidad de lluvia de entre 15 y 20 por ciento”, dijo, al recomendar a la población tomar precauciones por posibles lloviznas, pavimento resbaladizo y presencia de niebla.