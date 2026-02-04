Saltillo: Protección Civil vigila cauces y zonas susceptibles a escurrimientos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Saltillo: Protección Civil vigila cauces y zonas susceptibles a escurrimientos
    Las notificaciones también advierten a los ciudadanos sobre su situación en terrenos irregulares que ponen en peligro su integridad. FOTO: CORTESÍA

Advierten sobre riesgos en terrenos irregulares cercanos a arroyos

Ante el pronóstico de un incremento en las lluvias durante 2026, la Dirección de Protección Civil de Saltillo inició de manera anticipada el proceso de notificación a familias que habitan en zonas de riesgo, principalmente cercanas a arroyos y cauces naturales, con el objetivo de prevenir accidentes durante la temporada pluvial.

“¿Por qué empezamos ahorita? Porque se notifican casi 6 mil personas en el transcurso del año. No vamos a esperar a que llegue el periodo de lluvias para empezar a notificar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026

De acuerdo con el funcionario, aunque la temporada de lluvias se inaugura formalmente a nivel nacional en mayo, Protección Civil comenzó desde ahora con los avisos para evitar que el tiempo los rebase. “En protección civil, la prevención es vida. Siempre antes, siempre atentos, para que no nos gane el tiempo”, afirmó.

Agregó que las notificaciones se realizan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y tienen como finalidad informar a las personas que viven en zonas susceptibles a escurrimientos. “Se les notifica que están en una zona de riesgo, que muchos de ellos incluso están en terrenos irregulares y que pueden poner en riesgo sus vidas”, explicó.

Conforme a la Ley de Aguas Nacionales, recordó, existe una distancia mínima que debe respetarse para cualquier tipo de construcción, la cual no siempre se cumple. “Hay personas que están dentro de ese límite que no debe ocuparse”.

Destacó que, gracias a este trabajo preventivo, en los últimos cinco años no se han registrado pérdidas humanas asociadas a arrastres por escurrimientos. “Ha habido daños a vivienda, pero no hemos tenido desgracias personales, que es uno de nuestros objetivos”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

Finalmente, informó que para los próximos días se prevé un ligero descenso de temperatura y un aumento moderado en la probabilidad de lluvia. “Para los próximos tres días se aprecia un ligero descenso en la temperatura y una probabilidad de lluvia de entre 15 y 20 por ciento”, dijo, al recomendar a la población tomar precauciones por posibles lloviznas, pavimento resbaladizo y presencia de niebla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Arroyos
Clima

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Protección Civil

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE