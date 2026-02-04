Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

/ 4 febrero 2026
    Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026
    Las postulaciones deberán ser realizadas por miembros activos de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico al corriente en sus cuotas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Los galardones reconocen la trayectoria, legado y perseverancia de comerciantes del primer cuadro de la ciudad

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo anunció la apertura de la convocatoria para la Segunda Edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026, la cual estará vigente del lunes 9 de febrero al lunes 9 de marzo.

El presidente de la asociación, Alán Duarte, explicó que estos galardones tienen como objetivo reconocer la trayectoria, el legado y la perseverancia de comerciantes que han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural del primer cuadro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Crece demanda por antigripales y antivirales; cambia la tendencia, ahora es en enero, febrero y marzo

Durante el periodo de la convocatoria, las y los comerciantes podrán ser postulados por miembros activos de la Asociación, siempre y cuando se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas correspondientes al presente año.

En esta segunda edición se entregarán reconocimientos en las categorías: Galardón Honor al Mérito Comercial, Galardón Trayectoria y Legado, Galardón Perseverancia Emblemática y Galardón Postmortem del Centro Histórico de Saltillo.

Las postulaciones serán evaluadas y votadas por el Consejo de la Asociación, de acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria oficial. La ceremonia de entrega se llevará a cabo durante una noche de gala, en la que se contará con la presencia de autoridades municipales, comerciantes, representantes de cámaras empresariales, medios de comunicación e invitados especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Estima Secretaría de Economía inversiones por 406.8 mil mdd en 2026

Duarte destacó que, con esta segunda edición, la Asociación reafirma su compromiso de reconocer a quienes, con trabajo y constancia, han dado identidad y vida al corazón comercial de Saltillo.

Cabe recordar que en la primera edición realizada en 2025, el Galardón Honor al Mérito Comercial fue otorgado a María del Rosario Marín de Valdés; Trayectoria y Legado, a Salvador Rodríguez Márquez; Pionero del Comercio Local, a Emilia Talamás de Romero; y Inversor Centro Histórico, a Álvaro Morales Rodríguez.

