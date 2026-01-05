Saltillo proyecta recaudar 585 mdp en predial durante 2026

Al arranque de 2026, el Gobierno Municipal de Saltillo fijó como meta recaudar 585 millones de pesos por concepto de predial y contribuciones, con una eficiencia recaudatoria estimada en 73%, de acuerdo con la Tesorería Municipal.

La tesorera municipal, Lizzett Álvarez, informó que el padrón está conformado por 332 mil 500 contribuyentes, de los cuales una proporción importante cumple con el pago en los primeros meses del año. “Tenemos una eficiencia recaudatoria como del 73%”, dijo.

Explicó que el comportamiento del pago se mantiene constante al inicio de cada ejercicio fiscal. “El 74% de los contribuyentes cumplidos pagan los primeros tres meses”, dijo, y agregó que enero concentra la mayor captación. “El primer mes generalmente tenemos un 59% de participación del total del predial que se ingresa”.

La funcionaria recordó que durante enero se mantiene un 15% de descuento en el predial y que quienes realizan su pago participan automáticamente en la rifa mensual. “No importa si pagan en línea, también participan en la rifa”, indicó, al precisar que se entregan 10 premios de 100 mil pesos.

Respecto al rezago, Álvarez señaló que durante el ejercicio anterior se logró una recuperación relevante. “Tuvimos más de 100 millones de pesos recaudados de rezago, un 26% más que el año pasado”, afirmó. Detalló que el proceso inicia con cartas invitación y continúa con visitas domiciliarias.

Sobre la importancia del predial, comentó que se trata del principal ingreso propio del municipio. “Es nuestro principal recurso propio que tenemos”, dijo, al explicar que los recursos propios representan alrededor del 60% del presupuesto total.

En cuanto a otros ingresos, mencionó que la recaudación por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) fue de 449 millones de pesos, “eso sí depende mucho de la cuestión inmobiliaria”, dijo.