Saltillo: quema ‘controlada’ se le descontrola y casi incendia su vivienda

Saltillo
/ 3 diciembre 2025
    Saltillo: quema ‘controlada’ se le descontrola y casi incendia su vivienda
    Bomberos controlaron un incendio en la azotea de un domicilio de la calle Aeropuerto de Mérida, en la colonia Isabel Amalia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Un incendio movilizó a bomberos y policía municipal luego de que un hombre intentara quemar maleza y basura en su vivienda

Un incendio movilizó a autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Isabel Amalia, al norponiente de Saltillo, luego de que un hombre, en un fuego “controlado”, intentara quemar maleza y basura acumulada en su vivienda, provocando que las llamas se salieran de control.

$!Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia alrededor de las 8:00 horas tras observar una columna de humo que salía del inmueble.
Vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia alrededor de las 8:00 horas tras observar una columna de humo que salía del inmueble. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Alrededor de las 8:00 horas de este miércoles, vecinos reportaron una columna de humo que salía del domicilio marcado con el número 1762 de la calle Aeropuerto de Mérida, y la llamada se canalizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudió al lugar y subió a la azotea del inmueble, donde localizaron hierba y basura que habían sido encendidas por el hijo del propietario. Sin embargo, el fuego se extendió más de lo previsto.

$!El fuego se originó por la quema de maleza y basura acumulada, realizada por el hijo del propietario, aunque rápidamente se salió de control.
El fuego se originó por la quema de maleza y basura acumulada, realizada por el hijo del propietario, aunque rápidamente se salió de control. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Los bomberos trabajaron varios minutos hasta lograr el control de las llamas, evitando que el fuego alcanzara otras áreas del inmueble o viviendas aledañas.

No se registraron personas lesionadas; sin embargo, algunos vecinos expresaron su molestia por el humo que ingresó a sus casas y señalaron la problemática que representa la acumulación de basura en el domicilio donde se originó el incendio.

