Saltillo: quema ‘controlada’ se le descontrola y casi incendia su vivienda
Un incendio movilizó a bomberos y policía municipal luego de que un hombre intentara quemar maleza y basura en su vivienda
Un incendio movilizó a autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Isabel Amalia, al norponiente de Saltillo, luego de que un hombre, en un fuego “controlado”, intentara quemar maleza y basura acumulada en su vivienda, provocando que las llamas se salieran de control.
Alrededor de las 8:00 horas de este miércoles, vecinos reportaron una columna de humo que salía del domicilio marcado con el número 1762 de la calle Aeropuerto de Mérida, y la llamada se canalizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.
Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudió al lugar y subió a la azotea del inmueble, donde localizaron hierba y basura que habían sido encendidas por el hijo del propietario. Sin embargo, el fuego se extendió más de lo previsto.
Los bomberos trabajaron varios minutos hasta lograr el control de las llamas, evitando que el fuego alcanzara otras áreas del inmueble o viviendas aledañas.
No se registraron personas lesionadas; sin embargo, algunos vecinos expresaron su molestia por el humo que ingresó a sus casas y señalaron la problemática que representa la acumulación de basura en el domicilio donde se originó el incendio.