Saltillo: quema ‘controlada’ se le descontrola y casi incendia su vivienda

Un incendio movilizó a autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Isabel Amalia, al norponiente de Saltillo, luego de que un hombre, en un fuego "controlado", intentara quemar maleza y basura acumulada en su vivienda, provocando que las llamas se salieran de control.

Alrededor de las 8:00 horas de este miércoles, vecinos reportaron una columna de humo que salía del domicilio marcado con el número 1762 de la calle Aeropuerto de Mérida, y la llamada se canalizó de inmediato a los cuerpos de emergencia. Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudió al lugar y subió a la azotea del inmueble, donde localizaron hierba y basura que habían sido encendidas por el hijo del propietario. Sin embargo, el fuego se extendió más de lo previsto.