Saltillo reactiva ‘Rueda por tu Vida’, capacitación gratuita para motociclistas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 8 marzo 2026
    Saltillo reactiva ‘Rueda por tu Vida’, capacitación gratuita para motociclistas
    Motociclistas participan en la capacitación “Rueda por tu Vida” en el Biblioparque Norte, donde combinan teoría y prácticas de manejo en circuito cerrado. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo retomó el programa dirigido a motociclistas de la ciudad para fortalecer habilidades de conducción y promover la cultura de prevención con formación teórica y prácticas en circuito cerrado

Como parte de las estrategias municipales para prevenir accidentes y fortalecer la cultura de seguridad vial, el Gobierno de Saltillo reanudó el programa de capacitación para motociclistas “Rueda por tu Vida”, una iniciativa que busca mejorar las habilidades de conducción y fomentar una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al uso de motocicletas.

El programa, impulsado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inició originalmente en septiembre de 2025 con el propósito de ofrecer capacitación gratuita a conductores de motocicleta, brindándoles herramientas prácticas y conocimientos que les permitan circular de forma más segura por las vialidades de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Familias de Saltillo disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, recreativas y módulos de salud

$!El programa municipal busca reforzar habilidades de conducción y promover el uso de equipo de protección entre motociclistas de Saltillo.
El programa municipal busca reforzar habilidades de conducción y promover el uso de equipo de protección entre motociclistas de Saltillo. CORTESÍA

La segunda jornada de capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Biblioparque Norte, donde la Subdirección de Tránsito de Saltillo reunió a motociclistas de distintos sectores, entre ellos repartidores y miembros de motoclubes, quienes participaron en actividades enfocadas en la conducción responsable.

Durante el curso, los asistentes reciben una formación teórica relacionada con normas de tránsito, prevención de accidentes y manejo defensivo. Posteriormente, ponen en práctica lo aprendido en un circuito cerrado de conducción, donde realizan ejercicios supervisados por especialistas.

Estas prácticas cuentan con el respaldo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas, cuyos instructores acompañan a los participantes para reforzar técnicas de control, frenado y manejo seguro en distintas situaciones.

$!Repartidores y miembros de motoclubes participaron en la segunda jornada del programa “Rueda por tu Vida”, impulsado por la Subdirección de Tránsito de Saltillo.
Repartidores y miembros de motoclubes participaron en la segunda jornada del programa “Rueda por tu Vida”, impulsado por la Subdirección de Tránsito de Saltillo. CORTESÍA

Al concluir la capacitación, los motociclistas reciben un diploma de participación que acredita su asistencia, además de que se realiza la rifa de un casco de seguridad, como parte de las acciones para promover el uso de equipo de protección.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, informó que el programa continuará desarrollándose de manera periódica para ampliar su alcance entre la comunidad motociclista de la ciudad.

“Estamos muy entusiasmados de retomar este programa impulsado por el alcalde Javier Díaz González y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix, por lo que extiendo la invitación a todas y todos los motociclistas interesados en reforzar sus conocimientos”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, las capacitaciones se realizarán cada dos sábados, luego de que el programa se reactivó el pasado 28 de febrero, con el objetivo de brindar más oportunidades a quienes deseen participar.

$!El programa municipal se desarrolla de manera gratuita y continuará realizándose cada dos sábados para ampliar la participación de motociclistas en la ciudad.
El programa municipal se desarrolla de manera gratuita y continuará realizándose cada dos sábados para ampliar la participación de motociclistas en la ciudad. CORTESÍA

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita enviando un mensaje vía WhatsApp al 844-290-2179 o comunicándose al 844-414-1114, números habilitados por la Subdirección de Tránsito para el registro de participantes.

Con este tipo de acciones, el municipio busca reducir los riesgos en las calles y promover una conducción responsable entre quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Capacitación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio