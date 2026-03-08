Saltillo reactiva ‘Rueda por tu Vida’, capacitación gratuita para motociclistas

Como parte de las estrategias municipales para prevenir accidentes y fortalecer la cultura de seguridad vial, el Gobierno de Saltillo reanudó el programa de capacitación para motociclistas “Rueda por tu Vida”, una iniciativa que busca mejorar las habilidades de conducción y fomentar una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al uso de motocicletas. El programa, impulsado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inició originalmente en septiembre de 2025 con el propósito de ofrecer capacitación gratuita a conductores de motocicleta, brindándoles herramientas prácticas y conocimientos que les permitan circular de forma más segura por las vialidades de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: Familias de Saltillo disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, recreativas y módulos de salud

La segunda jornada de capacitación se llevó a cabo en las instalaciones del Biblioparque Norte, donde la Subdirección de Tránsito de Saltillo reunió a motociclistas de distintos sectores, entre ellos repartidores y miembros de motoclubes, quienes participaron en actividades enfocadas en la conducción responsable. Durante el curso, los asistentes reciben una formación teórica relacionada con normas de tránsito, prevención de accidentes y manejo defensivo. Posteriormente, ponen en práctica lo aprendido en un circuito cerrado de conducción, donde realizan ejercicios supervisados por especialistas. Estas prácticas cuentan con el respaldo de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas, cuyos instructores acompañan a los participantes para reforzar técnicas de control, frenado y manejo seguro en distintas situaciones.

Al concluir la capacitación, los motociclistas reciben un diploma de participación que acredita su asistencia, además de que se realiza la rifa de un casco de seguridad, como parte de las acciones para promover el uso de equipo de protección. La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, informó que el programa continuará desarrollándose de manera periódica para ampliar su alcance entre la comunidad motociclista de la ciudad. “Estamos muy entusiasmados de retomar este programa impulsado por el alcalde Javier Díaz González y el comisionado Miguel Ángel Garza Félix, por lo que extiendo la invitación a todas y todos los motociclistas interesados en reforzar sus conocimientos”, señaló. De acuerdo con la funcionaria, las capacitaciones se realizarán cada dos sábados, luego de que el programa se reactivó el pasado 28 de febrero, con el objetivo de brindar más oportunidades a quienes deseen participar.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita enviando un mensaje vía WhatsApp al 844-290-2179 o comunicándose al 844-414-1114, números habilitados por la Subdirección de Tránsito para el registro de participantes. Con este tipo de acciones, el municipio busca reducir los riesgos en las calles y promover una conducción responsable entre quienes utilizan la motocicleta como medio de transporte o herramienta de trabajo.

