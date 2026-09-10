Saltillo: realizan actividades culturales en la colonia La Madrid

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    Saltillo: realizan actividades culturales en la colonia La Madrid
    Vecinos de la colonia La Madrid participaron en las actividades culturales. CORTESÍA

Realizan un taller de artesanías en la plaza del sector

En la plaza de la colonia La Madrid se llevaron a cabo un taller de artesanías y la miniconferencia “Desmintiendo los mitos de los dinosaurios”, como parte de las actividades culturales que se realizan en distintos sectores de Saltillo.

A través del Instituto Municipal de Cultura, Roldith Javier Morales Yáñez impartió un taller en el que las y los participantes elaboraron artesanías ancestrales.

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Como parte del programa Alas y Raíces Coahuila, Morales Yáñez también presentó una dinámica relacionada con el lenguaje de las tribus nómadas del noreste de México, en la que participaron vecinos del sector.

$!Las actividades se realizaron en una plaza rehabilitada mediante Activa tu Parque y Participa Saltillo.
Las actividades se realizaron en una plaza rehabilitada mediante Activa tu Parque y Participa Saltillo. CORTESÍA

En el mismo espacio, Jesús Sosa, conocido como “El chico jurásico”, ofreció la miniconferencia “Desmintiendo los mitos de los dinosaurios”, en la que abordó diferentes aspectos sobre las especies que habitaron la Tierra hace millones de años.

Entre los temas expuestos estuvieron sus hábitos, hábitats, las formas de comunicación mediante sonidos y las características de especies anfibias, terrestres y marinas.

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Las actividades se realizaron en la plaza de La Madrid, espacio que fue rehabilitado mediante el programa Activa tu Parque y la cruzada Participa Saltillo.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas actividades forman parte de las acciones para acercar propuestas culturales y artísticas a las colonias y comunidades de Saltillo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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