Saltillo: realizan callejoneada por la juventud en calles del Centro Histórico

Como parte del Norteño Fest, la tarde de este martes se realizó la Callejoneada Norteña por la Juventud en las calles del Centro Histórico de Saltillo, con la participación de alrededor de 600 jóvenes. El evento fue encabezado por el director del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), Iván Terashima Zamora; el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; y el director del programa Mejora Coahuila, Jorge Piñones.

Los jóvenes se concentraron en la Plaza de Armas y posteriormente avanzaron por Paseo Capital, continuaron por Bravo y Castelar, hasta llegar a General Cepeda, para después dirigirse a la Plaza San Francisco y la Plaza Ateneo. El recorrido concluyó en la calle Ramos Arizpe, con llegada a la Plaza Coahuila. Durante la actividad, estudiantes del Conalep, Cobac, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) y la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) disfrutaron de la música de agrupaciones como CR2-Bandeño, Rob Dyeet, Banda La Décima del Norte, Banda La Constante y Tunas Universitarias. La mayoría de los asistentes atendió la invitación de portar vestimenta vaquera, con pantalón de mezclilla, camisa, sombrero y botas. En la Plaza Coahuila, la celebración continuó con las presentaciones de Lobos Norteños y Grupo Alcance. Mientras tanto, en la Plaza de Armas se ofrecieron de manera gratuita distintos alimentos y botanas, entre ellos elotes, tamales, tostadas, hot cakes, fresas con crema, papas y paletas de hielo.

El alcalde Javier Díaz González destacó la presencia de los jóvenes en las calles del Centro Histórico y señaló que este tipo de actividades pueden realizarse en un entorno de paz, tranquilidad y seguridad. “No me queda más que agradecerles que tomemos las calles de este Centro Histórico, de los miles de jóvenes que están aquí presentes y que en conjunto podamos disfrutar de esta gran callejoneada en el marco del mes de la juventud”, expresó. Por su parte, Iván Terashima Zamora resaltó la convivencia entre jóvenes en espacios públicos y señaló que el objetivo es fomentar su participación y la sana convivencia. “Es una callejoneada donde llenamos las calles del Centro Histórico con mucha energía, con mucho ánimo, pero sobre todo muy buena participación de las y de los jóvenes. Hoy vemos a muchos jóvenes conviviendo de manera sana. Pues esto es lo que buscamos, poder impulsar la participación, la sana convivencia y que vengamos aquí a convivir”, mencionó. Explicó que las actividades desarrolladas durante agosto, como parte del Mes de la Juventud, se organizaron en cinco ejes: salud y prevención; arte y cultura; deporte; emprendimiento; y liderazgo y participación juvenil, siendo este último el eje bajo el cual se realizó la callejoneada.

“Hay que decirlo y eso no sucede en muchos estados, aquí podemos salir con tranquilidad a las calles, podemos caminar y hay que aprovechar que tenemos un estado que es ejemplo de orgullo a nivel nacional en seguridad, en calidad de vida y que aquí los jóvenes pues pueden venir a divertirse de manera sana y seguir fomentando también la cultura de nuestro estado”, apuntó. Asimismo, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo para realizar esta actividad y el resto de los eventos que formaron parte del Mes de la Juventud. La jornada concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo del Centro Histórico de Saltillo.