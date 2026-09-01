Expone Javier Díaz fortalezas de Saltillo y Coahuila durante encuentro en McAllen

TEXAS.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, participó en una jornada de diplomacia realizada en McAllen, Texas, donde presentó las principales estrategias desarrolladas en Saltillo en materia de seguridad, competitividad, inversión y calidad de vida. El presidente municipal fue invitado por el Departamento de Relaciones Internacionales de McAllen para participar en las actividades organizadas con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Durante su intervención, Díaz González señaló que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha sido uno de los factores para el desarrollo de las estrategias implementadas en Saltillo y Coahuila. “Somos la capital más segura del país de acuerdo con el Inegi. La seguridad ha sido y será siempre la prioridad de prioridades, y lo trabajamos en sintonía con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y con todas las fuerzas del orden. Además, en dos años hemos invertido más de 2 mil 100 millones de pesos en este rubro”, afirmó. El alcalde, quien estuvo acompañado por su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, expuso algunas de las acciones implementadas en seguridad, entre ellas una red ciudadana integrada por 139 mil personas en 643 grupos de WhatsApp, un ChatBot para realizar reportes y la acreditación de CALEA, organismo que evalúa estándares de calidad en corporaciones policiales. En materia económica, señaló que Saltillo se encuentra entre las cuatro ciudades más competitivas del país y cuenta con la tercera tasa de formalidad laboral más alta a nivel nacional. Añadió que durante la actual administración se han generado más de 16 mil nuevos empleos.

También destacó el nivel educativo de la población, con un promedio de 12.03 años de escolaridad, por encima del promedio nacional de 10.84 años. “Han llegado a Saltillo más de 30 proyectos de inversión por más de 760 millones de pesos; contamos con disponibilidad de un aeropuerto de operación mixta que fortalece la conectividad; y realizamos el INNOVA 5.0, una plataforma para impulsar empresas y aprovechar las ventajas del nearshoring”, señaló. Durante la presentación, Díaz González también dio a conocer parte de la oferta turística y cultural de Saltillo, entre ella el Rodeo Saltillo, programado del 15 al 18 de octubre, y la ruta Vinos y Dinos. Asimismo, presentó programas municipales como Aquí Vamos Gratis, Activa tu Parque, Aquí Andamos Trabajando, Participa Saltillo, Amor en Movimiento y Espacios DIF, además de actividades culturales y deportivas como el Festival Internacional de las Artes (FINA) y el FUTFEST 2026. Por su parte, Javier Villalobos, alcalde de McAllen, reconoció el trabajo realizado por las autoridades de Saltillo y Coahuila y destacó las posibilidades de fortalecer los intercambios entre ambas ciudades. “Si no han visitado Saltillo tienen que hacerlo, es un lugar hermoso, pero cuando hablamos de negocios e intercambios comerciales, Saltillo está ahí y además está clasificada como una de las ciudades más seguras en México y por eso los felicito”, expresó.

En el encuentro participaron representantes diplomáticos y autoridades de México, Estados Unidos y Centroamérica, entre ellos Carlos Ealy, secretario de Estado de Texas para Asuntos Extranjeros en México; Jesús Cano, cónsul de México en McAllen; Benjamín Galán, cónsul general de El Salvador; Rudy Monterroso, cónsul general de Guatemala; Ana Bulnes, cónsul de Honduras, y Virginia Hantsch, cónsul general de Estados Unidos en Matamoros. También estuvieron Sergio Muñoz, de la Cámara de Representantes de Texas; Carlos Rodríguez, director de CBP del puerto de Hidalgo, así como los comisionados Pepe Cabeza de Vaca, Tony Aguirre, Michael Fallek, Rudy Castillo y Rolando Ríos.