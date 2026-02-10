Afinan trazos y paradas de las rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Este nuevo esquema impulsará el programa ‘Aquí vamos Gratis’ que beneficiará a usuarios del transporte público. FOTO: CORTESÍA

El análisis se concentra en rutas del sur y oriente de Saltillo, donde se evalúa el uso de paraderos existentes y la instalación de nuevos puntos en zonas sin transporte.

Desde el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) se informó que el sistema de transporte público encuentra en una fase de ajuste técnico. Esto para la implementación de las rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo, con énfasis en la definición de paradas, paraderos y la cobertura territorial que tendrán estas nuevas rutas.

El titular de la dirección, Alberto Salinas, recordó que actualmente se trabaja en dos primeras fases que corresponden a zonas del sur y del oriente de la ciudad, donde se revisa el trazo definitivo de las rutas a partir de recorridos realizados en campo y de los estudios técnicos previamente elaborados.

“Se han hecho recorridos en físico, tanto en carro como en camión, para revisar que los trazos sean adecuados y que las unidades puedan circular sin problema por toda la ruta”, dijo, al precisar que estos ejercicios permiten detectar ajustes puntuales cuando se identifican dificultades de acceso o de operación.

Uno de los puntos centrales del análisis es la ubicación de las paradas, ya que en varios de los trazos propuestos actualmente no existe servicio de transporte público. En esos casos, explicó, será necesario definir nuevos puntos de ascenso y descenso para los usuarios, mientras que en otros se buscará aprovechar infraestructura ya existente.

“En algunos casos sí se va a requerir instalar nuevos paraderos, pero en otros se va a aprovechar parte de la infraestructura que ya se tiene”, comentó. Agregó que la revisión se hace de manera diferenciada, ruta por ruta, debido a que no todas presentan las mismas condiciones.

Salinas dijo que el sistema contempla alrededor de 30 rutas alimentadoras, además de las dos rutas troncales gratuitas que ya operan, con características distintas entre sí. Algunas de estas rutas serán de mayor extensión, con distancias similares a las actuales, mientras que otras funcionarán como circuitos cortos que alimentarán a las troncales.

De acuerdo con el funcionario, una vez concluidos los ajustes al trazo y a los puntos de parada, se prevé que en el transcurso de uno o dos meses puedan comenzar a operar algunas de estas rutas ya con recorridos definidos, como parte del despliegue gradual del nuevo esquema de transporte en la ciudad.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

