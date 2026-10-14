Saltillo: realizan taller ambiental en ejido San Juan de la Vaquería para fomentar el cuidado del entorno

Más de 60 personas participaron en un taller ambiental realizado en el ejido San Juan de la Vaquería, en Saltillo, como parte de las actividades del programa “Activa tu Parque”, mediante el cual el Gobierno Municipal busca fortalecer la participación ciudadana y promover el cuidado de los espacios públicos. El alcalde Javier Díaz González informó que la actividad se llevó a cabo este miércoles, a través de la coordinación de las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Rural y la Contraloría Ciudadana.

El taller estuvo dirigido a habitantes de San Juan de la Vaquería y comunidades aledañas, con la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos en dinámicas enfocadas en fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad hacia el entorno. Díaz González destacó la respuesta de las familias del campo saltillense y señaló que estas iniciativas buscan involucrar a la población en la construcción de comunidades más participativas, fortalecer la convivencia y promover una cultura de respeto al medio ambiente. Por su parte, Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora del Gobierno Municipal de Saltillo, explicó que la rehabilitación de la plaza de San Juan de la Vaquería fue el proyecto ganador de Participa Saltillo 2025, luego de ser propuesto y elegido mediante la votación de los habitantes de la comunidad. Indicó que, por instrucciones del alcalde, se desarrollan actividades para reactivar los espacios públicos que han sido rehabilitados, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.

Durante el taller, los asistentes participaron en juegos y dinámicas en las que compartieron las acciones que realizan en su vida cotidiana para contribuir al cuidado del medio ambiente. Además, tuvieron la oportunidad de ganar una planta, como una forma de incentivar el interés por la naturaleza y la conservación de las áreas verdes. Con estas actividades, el Gobierno Municipal busca dar continuidad al aprovechamiento de los espacios recuperados y fomentar la participación de las familias en el cuidado de su entorno.