DIF Ramos Arizpe lleva brigadas a comunidades rurales

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Coahuila
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    DIF Ramos Arizpe lleva brigadas a comunidades rurales
    Empresas se han sumado con donaciones en especie para complementar los apoyos entregados en las comunidades. CORTESÍA

Las jornadas han recorrido 52 ejidos y atendido a cerca de 2 mil 500 familias con servicios, apoyos y actividades

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las Brigadas Comunitarias del DIF Ramos Arizpe han recorrido 52 ejidos del municipio y brindado atención a cerca de 2 mil 500 familias mediante servicios de salud, apoyos sociales y actividades recreativas.

Las jornadas más recientes se realizaron en Landeros y Mesón del Norte, donde más de 85 familias tuvieron acceso a distintos servicios y programas, además de apoyos gestionados por el organismo municipal.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo de estas acciones es llevar la atención hasta las comunidades rurales y mantener contacto directo con las familias para conocer sus necesidades.

$!Familias de Landeros y Mesón del Norte recibieron servicios y apoyos durante las Brigadas Comunitarias del DIF Ramos Arizpe.
Familias de Landeros y Mesón del Norte recibieron servicios y apoyos durante las Brigadas Comunitarias del DIF Ramos Arizpe. CORTESÍA

“Queremos que los apoyos lleguen hasta donde está nuestra gente. Estas brigadas nos permiten acercar servicios, escuchar a las familias y atender sus necesidades de manera directa; vamos a seguir llegando a nuestras comunidades”, afirmó.

SERVICIOS Y APOYOS LLEGAN AL CAMPO

Las brigadas incluyeron consultas y servicios de salud, cortes de cabello, entrega de artículos de higiene personal, ropa y otros apoyos. Para niñas y niños también se organizaron actividades recreativas y se entregaron obsequios.

Las jornadas fueron encabezadas por Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, quien convivió con las familias y supervisó la atención en ambas comunidades.

$!Niñas y niños participaron en actividades recreativas y recibieron obsequios durante las brigadas.
Niñas y niños participaron en actividades recreativas y recibieron obsequios durante las brigadas. CORTESÍA

“Cada visita nos permite escuchar a las familias y conocer directamente qué necesitan. Queremos que sientan cercano al DIF y sepan que vamos a seguir recorriendo nuestras comunidades para acompañarlas y apoyarlas”, expresó.

A las brigadas también se han incorporado empresas mediante la Dirección de Voluntariado y Gestión Empresarial del DIF Ramos Arizpe. Kimberly-Clark, BIC y La Moderna han realizado aportaciones en especie para complementar los apoyos distribuidos durante las jornadas.

De acuerdo con el DIF municipal, estas donaciones permiten ampliar los artículos entregados y contribuir a la economía de las familias atendidas en las comunidades rurales.

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