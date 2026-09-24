DIF Ramos Arizpe lleva brigadas a comunidades rurales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las Brigadas Comunitarias del DIF Ramos Arizpe han recorrido 52 ejidos del municipio y brindado atención a cerca de 2 mil 500 familias mediante servicios de salud, apoyos sociales y actividades recreativas. Las jornadas más recientes se realizaron en Landeros y Mesón del Norte, donde más de 85 familias tuvieron acceso a distintos servicios y programas, además de apoyos gestionados por el organismo municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el objetivo de estas acciones es llevar la atención hasta las comunidades rurales y mantener contacto directo con las familias para conocer sus necesidades.

“Queremos que los apoyos lleguen hasta donde está nuestra gente. Estas brigadas nos permiten acercar servicios, escuchar a las familias y atender sus necesidades de manera directa; vamos a seguir llegando a nuestras comunidades”, afirmó. SERVICIOS Y APOYOS LLEGAN AL CAMPO

Las brigadas incluyeron consultas y servicios de salud, cortes de cabello, entrega de artículos de higiene personal, ropa y otros apoyos. Para niñas y niños también se organizaron actividades recreativas y se entregaron obsequios. Las jornadas fueron encabezadas por Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, quien convivió con las familias y supervisó la atención en ambas comunidades.

“Cada visita nos permite escuchar a las familias y conocer directamente qué necesitan. Queremos que sientan cercano al DIF y sepan que vamos a seguir recorriendo nuestras comunidades para acompañarlas y apoyarlas”, expresó. A las brigadas también se han incorporado empresas mediante la Dirección de Voluntariado y Gestión Empresarial del DIF Ramos Arizpe. Kimberly-Clark, BIC y La Moderna han realizado aportaciones en especie para complementar los apoyos distribuidos durante las jornadas. De acuerdo con el DIF municipal, estas donaciones permiten ampliar los artículos entregados y contribuir a la economía de las familias atendidas en las comunidades rurales.