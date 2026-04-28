Saltillo: rechazan instalar gasolinera en Las Torres por estar cerca de casas

A finales de febrero, el cabildo de Saltillo negó la instalación de una gasolinera con plaza comercial en el bulevar Las Torres, al poniente de la ciudad. Mediante el acuerdo 26/04/26, la negativa “tuvo como fundamento no cumplir con la distancia mínima entre predios de estaciones de distribución de gasolineras y/o diésel y los lugares de concentración masiva de personas”.

La solicitud fue técnicamente para la consideración de la norma federal en lugar de la municipal en un corredor habitacional y de servicios y comercio, respecto a la distancia de 30 metros. La gasolinera pretendía contar con una plaza comercial en un terreno total de mil 500 metros cuadrados, ubicado al norte de la Avenida de la Mitología. La decisión de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico se basó en el Reglamento Municipal que Regula los Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolina y Diesel y las Estaciones de Servicio de Venta y Las Plantas de Almacenamiento del Gas Licuado de Petróleo en el Municipio de Saltillo, Coahuila y la Ley de Asentamientos Humanos de Coahuila. La negativa llamó la atención considerando la operación de gasolineras cerca de otros espacios que se pueden considerar como concentración masiva de personas.

Por ejemplo, al menos desde 2002 se ubica una gasolinera sobre el bulevar V. Carranza en el cruce con Baja California, justo al lado de la secundaria Margarita Maza de Juárez. Otro caso se da en el bulevar Valdés Sánchez en el cruce con Abasolo, pues al menos desde 2002 se encuentra otra gasolinera a pesar de tener una plaza comercial al frente y estar cerca de una zona habitacional.

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