Saltillo: será gasolinera terreno entre V. Carranza y Periférico LEA
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Instalarán un 7-Eleven en el predio que anteriormente albergó negocios como MM Pizzas y Church’s
Fuentes cercanas a VANGUARDIA indicaron que el terreno ubicado en el cruce entre el bulevar V. Carranza y el Periférico Luis Echeverría Álvarez pasará a ser una gasolinera.
El predio ubicado en dos de las principales vialidades de la ciudad estará prácticamente frente a otra gasolinera de la marca OXXO Gas.
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Las fuentes indicaron que en el caso de la nueva gasolinera, se instará la competencia directa pues se instalará una sucursal de 7-Eleven.
Desde el 2024, se realizaron los trabajos de demolición de locales comerciales que se ubicaban anteriormente en el sitio.
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Hasta 2023, dicho local albergó un bar denominado Mason’s Street luego de que un año antes había permanecido en desuso.
Dicho local comercial también fue sede de otros negocios como una sucursal de MM Pizzas y años previos de las cadenas comerciales Church’s y Wendy’s.