Saltillo: será gasolinera terreno entre V. Carranza y Periférico LEA

Fuentes cercanas a VANGUARDIA indicaron que el terreno ubicado en el cruce entre el bulevar V. Carranza y el Periférico Luis Echeverría Álvarez pasará a ser una gasolinera.

El predio ubicado en dos de las principales vialidades de la ciudad estará prácticamente frente a otra gasolinera de la marca OXXO Gas.

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Las fuentes indicaron que en el caso de la nueva gasolinera, se instará la competencia directa pues se instalará una sucursal de 7-Eleven.