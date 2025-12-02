Saltillo recibe este 7 de diciembre la Caravana Coca-Cola, con ruta confirmada

    La Caravana Coca-Cola recorrerá las principales avenidas de Saltillo este 7 de diciembre, iniciando su trayecto a las 18:00 horas. FOTO: GOBIERNO DE RAMOS ARIZPE

Saltillo será una de las cuatro ciudades a nivel nacional en donde sí se llevará a cabo el “tradicional” desfile por parte de la refresquera

La Caravana Coca-Cola ya tiene horario confirmado para su presentación en Saltillo: será este 7 de diciembre a las 18:00 horas, partiendo desde la distribuidora ubicada en la calle Ramos Arizpe y Murguía, según información verificada en los canales oficiales de la marca.

De acuerdo con la ruta registrada por la Comisaría de Seguridad, el contingente lleno de luz avanzará por Guillermo Purcell, seguirá por Juan Aldama y se incorporará a la calzada Emilio Carranza. Más adelante tomará el bulevar Francisco Coss, girará hacia Venustiano Carranza, continuará por Jesús de Valle y finalizará en el lienzo charro Enrique González.

Saltillo forma parte de las únicas cuatro ciudades del país que recibirán la caravana este año —junto con Acapulco, Monterrey y Morelia—, por lo que autoridades mantendrán apoyo vial para facilitar el paso del contingente.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

