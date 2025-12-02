Saltillo recibe este 7 de diciembre la Caravana Coca-Cola, con ruta confirmada

La Caravana Coca-Cola ya tiene horario confirmado para su presentación en Saltillo: será este 7 de diciembre a las 18:00 horas, partiendo desde la distribuidora ubicada en la calle Ramos Arizpe y Murguía, según información verificada en los canales oficiales de la marca.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo reconoce a Pedro Torres Castilla con la Presea Manuel Acuña 2025

De acuerdo con la ruta registrada por la Comisaría de Seguridad, el contingente lleno de luz avanzará por Guillermo Purcell, seguirá por Juan Aldama y se incorporará a la calzada Emilio Carranza. Más adelante tomará el bulevar Francisco Coss, girará hacia Venustiano Carranza, continuará por Jesús de Valle y finalizará en el lienzo charro Enrique González.

Saltillo forma parte de las únicas cuatro ciudades del país que recibirán la caravana este año —junto con Acapulco, Monterrey y Morelia—, por lo que autoridades mantendrán apoyo vial para facilitar el paso del contingente.