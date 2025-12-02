Saltillo reconoce a Pedro Torres Castilla con la Presea Manuel Acuña 2025

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025, máximo reconocimiento cultural que otorga el Gobierno Municipal de Saltillo, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo. El galardón distingue su sólida trayectoria como creador audiovisual, consolidada durante décadas en proyectos nacionales e internacionales. TE PUEDE INTERESAR: Miss Universo expresa su apoyo a la comunidad de inmigrantes a su llegada a Nueva York

El evento reunió a figuras como Emmanuel y Lucía Méndez, además de la alpinista Karla Wheelock, primera mujer latinoamericana en conquistar las Siete Cumbres, quienes se sumaron al homenaje y destacaron la influencia de Torres Castilla en la industria audiovisual.

Durante su intervención, el alcalde Díaz González subrayó la aportación del homenajeado a la cultura y al talento saltillense. “Pedro es quizá uno de los mejores ejemplos de que, sin importar el tamaño del escenario, nunca dejamos de llevar a nuestra ciudad en el corazón”, señaló. Agregó que la disciplina, visión y audacia del director representan el ADN del saltillense y lo convierten en un referente para las nuevas generaciones.

En la ceremonia se proyectó una semblanza que repasó su trayectoria, desde la producción de reality shows como Big Brother y series como Mujeres Asesinas, hasta su trabajo en videoclips para artistas como Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Emmanuel y Julio Iglesias. La pieza también recordó su participación en campañas publicitarias de grandes marcas.

Al recibir la presea, Torres Castilla agradeció el reconocimiento y destacó el significado especial que tiene llevar el nombre del poeta Manuel Acuña. “Me conmueve y me compromete. Gracias a quienes hicieron posible este momento”, expresó.

Originario de Saltillo, Torres Castilla estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, cinematografía en la London Film School y colorimetría en los Laboratoires Éclair de París, formación que marcó el rumbo de una carrera que ha trascendido fronteras.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, afirmó que la presea busca destacar a quienes, desde su talento y disciplina, contribuyen al desarrollo cultural de Saltillo. “Pedro Torres es un creador cuya visión ha trascendido fronteras y cuya obra honra a la ciudad”, sostuvo.

Al acto acudieron también Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en Ciudad de México; integrantes del Cabildo de Saltillo; así como familiares y amigos del homenajeado.