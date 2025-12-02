Saltillo reconoce a Pedro Torres Castilla con la Presea Manuel Acuña 2025

por Elena Vega

El Ayuntamiento de Saltillo otorgó la Presea Manuel Acuña 2025 al productor y director Pedro Torres Castilla por su trayectoria internacional en la creación audiovisual, en una ceremonia que reunió a personalidades del arte, la cultura y el deporte

Saltillo
/ 2 diciembre 2025
El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025, máximo reconocimiento cultural que otorga el Gobierno Municipal de Saltillo, en una ceremonia encabezada por el alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo. El galardón distingue su sólida trayectoria como creador audiovisual, consolidada durante décadas en proyectos nacionales e internacionales.

$!La ceremonia tuvo como sede un recinto lleno, donde se congregó la comunidad artística y cultural de la ciudad.
La ceremonia tuvo como sede un recinto lleno, donde se congregó la comunidad artística y cultural de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El evento reunió a figuras como Emmanuel y Lucía Méndez, además de la alpinista Karla Wheelock, primera mujer latinoamericana en conquistar las Siete Cumbres, quienes se sumaron al homenaje y destacaron la influencia de Torres Castilla en la industria audiovisual.

$!La ceremonia reunió a personalidades como Emmanuel, Lucía Méndez y la alpinista Karla Wheelock, quienes celebraron el homenaje.
La ceremonia reunió a personalidades como Emmanuel, Lucía Méndez y la alpinista Karla Wheelock, quienes celebraron el homenaje. FOTO: CORTESÍA

Durante su intervención, el alcalde Díaz González subrayó la aportación del homenajeado a la cultura y al talento saltillense. “Pedro es quizá uno de los mejores ejemplos de que, sin importar el tamaño del escenario, nunca dejamos de llevar a nuestra ciudad en el corazón”, señaló. Agregó que la disciplina, visión y audacia del director representan el ADN del saltillense y lo convierten en un referente para las nuevas generaciones.

$!La Presea Manuel Acuña reconoce cada año a creadoras y creadores cuya obra trasciende el ámbito local y fortalece la identidad cultural.
La Presea Manuel Acuña reconoce cada año a creadoras y creadores cuya obra trasciende el ámbito local y fortalece la identidad cultural. FOTO: CORTESÍA

En la ceremonia se proyectó una semblanza que repasó su trayectoria, desde la producción de reality shows como Big Brother y series como Mujeres Asesinas, hasta su trabajo en videoclips para artistas como Juan Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Emmanuel y Julio Iglesias. La pieza también recordó su participación en campañas publicitarias de grandes marcas.

$!El homenajeado agradeció al Ayuntamiento de Saltillo por el reconocimiento y expresó su compromiso con seguir impulsando proyectos audiovisuales.
El homenajeado agradeció al Ayuntamiento de Saltillo por el reconocimiento y expresó su compromiso con seguir impulsando proyectos audiovisuales. FOTO: CORTESÍA

Al recibir la presea, Torres Castilla agradeció el reconocimiento y destacó el significado especial que tiene llevar el nombre del poeta Manuel Acuña. “Me conmueve y me compromete. Gracias a quienes hicieron posible este momento”, expresó.

$!Familiares y amigos acompañaron a Pedro Torres durante la entrega de la presea, en una noche dedicada a su legado creativo.
Familiares y amigos acompañaron a Pedro Torres durante la entrega de la presea, en una noche dedicada a su legado creativo. FOTO: CORTESÍA

Originario de Saltillo, Torres Castilla estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac, cinematografía en la London Film School y colorimetría en los Laboratoires Éclair de París, formación que marcó el rumbo de una carrera que ha trascendido fronteras.

$!La Presea Manuel Acuña 2025 reafirmó el compromiso del municipio por valorar y visibilizar el talento que nace en Saltillo.
La Presea Manuel Acuña 2025 reafirmó el compromiso del municipio por valorar y visibilizar el talento que nace en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, afirmó que la presea busca destacar a quienes, desde su talento y disciplina, contribuyen al desarrollo cultural de Saltillo. “Pedro Torres es un creador cuya visión ha trascendido fronteras y cuya obra honra a la ciudad”, sostuvo.

$!La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel (izq.), destacó el impacto del homenajeado en el desarrollo cultural de Saltillo.
La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel (izq.), destacó el impacto del homenajeado en el desarrollo cultural de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Al acto acudieron también Hilda Flores Escalera, representante del Gobierno de Coahuila en Ciudad de México; integrantes del Cabildo de Saltillo; así como familiares y amigos del homenajeado.

TEMAS
Reconocimiento
Localizaciones
CDMX
Coahuila
Saltillo
Personajes
Javier Díaz González
Pedro Torres
Organizaciones
ayuntamiento de saltillo
Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

