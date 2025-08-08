Saltillo: Recibe rector de la UAdeC a nuevos Lobos del Ateneo Fuente

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, recibió este viernes a los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, con quienes compartió el significado de integrarse a la comunidad universitaria y portar con orgullo la identidad de los Lobos. En el Paraninfo del Ateneo Fuente, Pimentel Martínez estuvo acompañado por el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales; la coordinadora de Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; y la directora del plantel, Nayely Janneth Mery González. Durante su mensaje, el rector recordó con afecto su paso por la institución, donde fue jugador de futbol americano de los Daneses y posteriormente de Lobos. TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre inscripciones para talleres culturales del semestre agosto-diciembre 2025, en Saltillo

Destacó que el Ateneo Fuente es uno de los bachilleratos más prestigiosos de la UAdeC y cuna de egresados que han brillado en diversos ámbitos profesionales, culturales y científicos. Asimismo, informó que la Universidad cuenta con presencia en 3 unidades regionales —Sureste, Laguna y Norte— que abarcan 16 municipios donde se concentra el 90 por ciento de la población del estado, con 20 bachilleratos e institutos, 45 escuelas y facultades, 8 centros de investigación, 3 hospitales universitarios y una Academia Interamericana de Derechos Humanos. Anunció que se trabaja en un nuevo plan de estudios de Bachillerato y que, al concluir su formación media superior, los estudiantes podrán presentar la prueba Domina-Bach; quienes obtengan los puntajes más altos tendrán pase directo a Licenciatura.

El rector subrayó los valores que caracterizan a la manada universitaria: Lealtad, Libertad, Lucha, Liderazgo y Legado, recordando que “una manada siempre camina junta, se impulsa, se cuida y trabaja en equipo”. Por su parte, la directora Nayely Janneth Mery González agradeció al rector por encabezar la bienvenida a las y los nuevos estudiantes, quienes —afirmó— a partir de ahora forman parte de la historia y el espíritu de los Lobos de la UAdeC.