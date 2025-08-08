Saltillo: Recibe rector de la UAdeC a nuevos Lobos del Ateneo Fuente

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Saltillo: Recibe rector de la UAdeC a nuevos Lobos del Ateneo Fuente
    El rector Octavio Pimentel Martínez dirigió un mensaje motivador a los nuevos estudiantes del Ateneo Fuente. FOTO: CORTESÍA

Octavio Pimentel Martínez dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso y los invitó a vivir con orgullo los valores que distinguen a la manada universitaria

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, recibió este viernes a los alumnos de nuevo ingreso de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, con quienes compartió el significado de integrarse a la comunidad universitaria y portar con orgullo la identidad de los Lobos.

En el Paraninfo del Ateneo Fuente, Pimentel Martínez estuvo acompañado por el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales; la coordinadora de Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández Martínez; y la directora del plantel, Nayely Janneth Mery González. Durante su mensaje, el rector recordó con afecto su paso por la institución, donde fue jugador de futbol americano de los Daneses y posteriormente de Lobos.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre inscripciones para talleres culturales del semestre agosto-diciembre 2025, en Saltillo

Nuevos integrantes de la manada de Lobos inician su formación en uno de los bachilleratos más emblemáticos de la UAdeC.
Nuevos integrantes de la manada de Lobos inician su formación en uno de los bachilleratos más emblemáticos de la UAdeC. FOTO: CORTESÍA

Destacó que el Ateneo Fuente es uno de los bachilleratos más prestigiosos de la UAdeC y cuna de egresados que han brillado en diversos ámbitos profesionales, culturales y científicos.

Asimismo, informó que la Universidad cuenta con presencia en 3 unidades regionales —Sureste, Laguna y Norte— que abarcan 16 municipios donde se concentra el 90 por ciento de la población del estado, con 20 bachilleratos e institutos, 45 escuelas y facultades, 8 centros de investigación, 3 hospitales universitarios y una Academia Interamericana de Derechos Humanos.

Anunció que se trabaja en un nuevo plan de estudios de Bachillerato y que, al concluir su formación media superior, los estudiantes podrán presentar la prueba Domina-Bach; quienes obtengan los puntajes más altos tendrán pase directo a Licenciatura.

Autoridades universitarias acompañaron la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en el Paraninfo del plantel.
Autoridades universitarias acompañaron la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en el Paraninfo del plantel. FOTO: CORTESÍA

El rector subrayó los valores que caracterizan a la manada universitaria: Lealtad, Libertad, Lucha, Liderazgo y Legado, recordando que “una manada siempre camina junta, se impulsa, se cuida y trabaja en equipo”.

Por su parte, la directora Nayely Janneth Mery González agradeció al rector por encabezar la bienvenida a las y los nuevos estudiantes, quienes —afirmó— a partir de ahora forman parte de la historia y el espíritu de los Lobos de la UAdeC.

