UAdeC abre inscripciones para talleres culturales del semestre agosto-diciembre 2025, en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a jóvenes y adultos a inscribirse en los talleres culturales correspondientes al semestre agosto-diciembre 2025, que se desarrollarán en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario y en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, en Saltillo.

Con una variada oferta que incluye disciplinas artísticas y culturales como música, cine, literatura, pintura, meditación y danza, los cursos se impartirán de manera presencial bajo la guía de instructores con amplia trayectoria, en distintos horarios y con costos accesibles. El objetivo es ofrecer a la comunidad un espacio para perfeccionar habilidades, descubrir nuevos intereses y aprovechar el tiempo libre de manera productiva, fortaleciendo tanto el desarrollo humano como la formación académica y las relaciones sociales.

Ubicado en calle Hidalgo Norte #211, en el Centro Histórico de Saltillo, este espacio abrirá inscripciones del 11 de agosto al 12 de septiembre, con un costo general de inscripción de $350 pesos por taller.

La programación incluye:

>Piano para jóvenes y adultos: desde el 11 de agosto, lunes o martes de 16:00 a 19:00 horas, con el Lic. Rodrigo Herrera. Tarifa mensual: $600 público en general y $500 alumnos UAdeC.

>Producción Cinematográfica “¿Cómo hacer un corto y no morir en el intento?”: a partir del 18 de agosto, lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas, con el Lic. Fernando Recio. Costo mensual: $900 general y $650 para alumnos de la UAdeC.

>Violín: desde el 20 de agosto, miércoles de 16:00 a 19:00 horas, con el Mtro. Samuel Quintero Villanueva. Tarifa mensual: $800 general y $650 UAdeC.

>Meditación y Budismo: miércoles de 18:30 a 20:00 horas, a cargo de Kelsang Damcho. Costo por sesión: $120 general.

>Guitarra acústica: desde el 20 de agosto, miércoles o sábado de 10:30 a 12:30 horas, con el Lic. Rolando de la Cruz Ramos. Costo mensual: $700 general y $650 para alumnos de UAdeC.

>Creación Literaria II: inicia el 27 de agosto, miércoles de 16:00 a 18:00 horas, con la Dra. Patricia Valdés. Costo mensual: $1,100 general y $1,000 alumnos de la UAdeC.

>Pintura al óleo: desde el 29 de agosto, viernes de 17:00 a 19:00 horas y sábados de 12:00 a 14:00 horas, con el Lic. José Luis Covarrubias. Tarifa mensual: $1,300 general y $950 alumnos de la UAdeC.

>Dibujo Artístico: inicia el 30 de agosto, sábados de 10:00 a 12:00 horas, con el Lic. José Luis Covarrubias. Tarifa mensual: $1,200 general y $850 alumnos de la UAdeC.

>Danza para jóvenes: desde el 12 de septiembre, viernes de 15:30 a 17:00 horas, con el Mtro. Edwin González Frías. Tarifa mensual: $1,300 general y $950 alumos de UAdeC.