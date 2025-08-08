UAdeC abre inscripciones para talleres culturales del semestre agosto-diciembre 2025, en Saltillo

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    UAdeC abre inscripciones para talleres culturales del semestre agosto-diciembre 2025, en Saltillo
    Cursos de música, literatura, artes plásticas y desarrollo personal integran la oferta para el semestre agosto-diciembre 2025 (Recinto del Patrimonio Cultural Universitario). FOTO: VANGUARDIA

La Universidad ofrece cursos de música, literatura, artes plásticas, cine y desarrollo personal con tarifas accesibles y dirigidos a jóvenes y adultos

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita a jóvenes y adultos a inscribirse en los talleres culturales correspondientes al semestre agosto-diciembre 2025, que se desarrollarán en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario y en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, en Saltillo.

Con una variada oferta que incluye disciplinas artísticas y culturales como música, cine, literatura, pintura, meditación y danza, los cursos se impartirán de manera presencial bajo la guía de instructores con amplia trayectoria, en distintos horarios y con costos accesibles. El objetivo es ofrecer a la comunidad un espacio para perfeccionar habilidades, descubrir nuevos intereses y aprovechar el tiempo libre de manera productiva, fortaleciendo tanto el desarrollo humano como la formación académica y las relaciones sociales.

TE PUEDE INTERESAR: IDEA Saltillo abre sus puertas con el Open House en Saltillo

Ubicado en calle Hidalgo Norte #211, en el Centro Histórico de Saltillo, este espacio abrirá inscripciones del 11 de agosto al 12 de septiembre, con un costo general de inscripción de $350 pesos por taller.

La programación incluye:

>Piano para jóvenes y adultos: desde el 11 de agosto, lunes o martes de 16:00 a 19:00 horas, con el Lic. Rodrigo Herrera. Tarifa mensual: $600 público en general y $500 alumnos UAdeC.

>Producción Cinematográfica “¿Cómo hacer un corto y no morir en el intento?”: a partir del 18 de agosto, lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas, con el Lic. Fernando Recio. Costo mensual: $900 general y $650 para alumnos de la UAdeC.

>Violín: desde el 20 de agosto, miércoles de 16:00 a 19:00 horas, con el Mtro. Samuel Quintero Villanueva. Tarifa mensual: $800 general y $650 UAdeC.

>Meditación y Budismo: miércoles de 18:30 a 20:00 horas, a cargo de Kelsang Damcho. Costo por sesión: $120 general.

>Guitarra acústica: desde el 20 de agosto, miércoles o sábado de 10:30 a 12:30 horas, con el Lic. Rolando de la Cruz Ramos. Costo mensual: $700 general y $650 para alumnos de UAdeC.

>Creación Literaria II: inicia el 27 de agosto, miércoles de 16:00 a 18:00 horas, con la Dra. Patricia Valdés. Costo mensual: $1,100 general y $1,000 alumnos de la UAdeC.

>Pintura al óleo: desde el 29 de agosto, viernes de 17:00 a 19:00 horas y sábados de 12:00 a 14:00 horas, con el Lic. José Luis Covarrubias. Tarifa mensual: $1,300 general y $950 alumnos de la UAdeC.

>Dibujo Artístico: inicia el 30 de agosto, sábados de 10:00 a 12:00 horas, con el Lic. José Luis Covarrubias. Tarifa mensual: $1,200 general y $850 alumnos de la UAdeC.

>Danza para jóvenes: desde el 12 de septiembre, viernes de 15:30 a 17:00 horas, con el Mtro. Edwin González Frías. Tarifa mensual: $1,300 general y $950 alumos de UAdeC.

$!Instructores con amplia trayectoria impartirán las clases en el Centro Histórico de Saltillo.
Instructores con amplia trayectoria impartirán las clases en el Centro Histórico de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Este espacio, ubicado en calle Ramos Arizpe #229 en el Centro Histórico, ofrecerá:

>Iniciación de Canto: miércoles de 19:00 a 20:00 horas. Costo semestral: $2,200.

>Perfeccionamiento Vocal: miércoles de 16:30 a 19:00 horas, jueves de 18:00 a 21:00 horas y viernes de 19:30 a 20:00 horas, con clases individuales. Costo mensual: $1,000.

>Ensamble Coral: viernes a las 20:00 horas.

Todos los talleres de este recinto serán dirigidos por el maestro Juan Antonio Ortiz y comenzarán en la primera semana de septiembre.

Las inscripciones se realizan de forma presencial:

Recinto del Patrimonio Cultural Universitario: teléfono (844) 410 97 05, correo recintouadec@hotmail.com.

Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”: teléfono (844) 410 32 03, correo electrónico recintoaurora@gmail.com

Temas


Buenas Noticias
Clases

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Funcionarios federales visitarán Coahuila para revisar avances del proyecto ferroviario.

Avanza coordinación para el tren interurbano en Coahuila
true

Se puede decir... Que protege a los de su ‘Partido’
La luz del ocaso se alinea con los ventanales de la catedral durante el solsticio de verano.

Catedral de Saltillo está alineada con astros; eje de la nave coincide con el solsticio de verano
true

Fracking y gas shale: ¿ya se acabó la polémica para la 4T?
La carta de Andy

La carta de Andy
Coahuila figura entre los estados con temperaturas más altas del país esta semana.

Mientras llueve en el Pacífico, Coahuila enfrentará temperaturas de hasta 45°C
Probar estos 4 platillos típicos es sumergirse en los sabores que han dado identidad a esta ciudad por generaciones.

4 platillos típicos de Saltillo que tienes que probar al menos una vez en la vida
true

¿A quién pretende servir Román Cepeda como alcalde de Torreón?