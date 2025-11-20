Saltillo: reciben amenazas vecinos que evitan fraudes y tala en Sierra de Zapalinamé

De acuerdo con una vecina del sector, después de la interrupción de la obra y la sanción impuesta por las autoridades, se colocaron letreros advirtiendo a las personas interesadas en adquirir los terrenos que se trata de un área protegida y es parte del Parque Bicentenario.

En ese momento, maquinaria pesada retiró flora para limpiar el predio, situación que entonces fue sancionada por el Gobierno Municipal de Saltillo y la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila (Propaec).

Fue en marzo de este año cuando habitantes del sector reportaron la tala de un terreno que colinda con el Parque Bicentenario en las faldas de la Sierra de Zapalinamé.

La permanente vigilancia vecinal ha alejado los fraudes inmobiliarios que se pretendían realizar en la colonia Lomas Verdes de Saltillo.

“Como pensamos que ya estaba todo tranquilo, en un momento quitamos la lona. Ahí nos dimos cuenta que otra vez empezaron a promover toda esa área. Venía gente a ver todo el terreno y se estaba promoviendo por Facebook, lo vimos varias veces. Entonces, tuvimos que volver a poner la lona”, contó la habitante del sector que pidió su anonimato.

Agregó que la lona colocada por los vecinos ha funcionado como alerta para aquellas persona a las que les pretenden vender un terreno del que no se tiene propiedad.

“Estaban cayendo en un fraude de esas personas porque es imposible, es como si quisieras vender la Alameda, no la puedes vender. Esa lona de alguna manera frenó, por lo menos que trajeran a la gente aquí a ver los terrenos. Las personas que venían se topaban con la lona y se daban cuenta que era un fraude”, añadió.

Ante este escenario, el grupo de vecinos comentó haber recibido amenazas por parte de la persona que limpió y pretendió vender los terrenos.

PLANTAN ÁRBOLES Y VIGILAN

Posteriormente, un grupo de vecinos plantó 80 árboles para intentar recuperar la flora de la zona, misma que además colinda con el Arroyo del Cuatro.

“Seguimos en pie cuidando, estamos en espera de que nos traigan un anuncio de prohibido tirar basura, porque nosotros nos damos a la tarea por lo menos una vez a la semana ponernos a recoger toda la basura que que viene la gente y tira. Nos urge no un anuncio, unos dos, tres donde diga que está prohibido tirar basura y donde se multará a quien a quien se sorprenda haciéndolo porque hay cámaras vigilando, porque si hay cámaras ahí vigilando”, dijo.