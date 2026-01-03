Saltillo: Recicladoras, palapas y anexos, los nuevos usos de suelo aprobados por Cabildo

El Cabildo de Saltillo aprobó la anexión de distintos usos de suelo y sus particularidades para la regulación de giros comerciales como recicladoras, palapas sociales y anexos.

Fue a finales de octubre del año pasado cuando el órgano municipal aprobó la propuesta de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico en la que se hicieron modificaciones y adiciones a la Tabla de Compatibilidad de Usos y Destinos del Suelo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo fortalece su red de Centros Comunitarios con nuevas obras y ampliaciones

Respecto a los anexos, se añaden los giros “Establecimiento de asistencia social temporal no dedicado a la rehabilitación de adicciones: centro comunitario, comedor de asistencia, centros de atención a grupos vulnerables”, así como el giro “Centro de rehabilitación de adicciones de tratamiento Residencial o “Anexo””.

Con esta actualización los anexos deberán tener anuencia de los vecinos colindantes al terreno, contar con estacionamiento, videovigilancia, medidas de contención y Plan de Contingencia y Gestión de riesgos avalado por la Dirección de Protección Civil.

En cuanto a las palapas, se incorporó el giro “Jardín con palapa para eventos sociales”, que ahora se definen como áreas de uso de suelo habitacional mayores de 90 metros cuadrados destinadas para jardín con asador, baños y entrada independiente.

Respecto a las recicladoras, la actualización detalla que existen nuevos giros como Máquina expendedora inversa de reciclaje ó RVMS, Centro de acopio de residuos sólidos valorizados, menor de 250 m²., Centro de acopio de residuos sólidos valorizados, mayor de 251 m2, Estación de Transferencia de residuos sólidos valorizados, Planta de Separación/Segregación y Reciclaje de residuos sólidos valorizados y Planta de Tratamiento de residuos sólidos valorizados no peligrosos.

También indica que debe tener Plan de Contingencia y Gestión de Riesgos, un estudio de seguridad y operación también avalado por PC, debe existir un amortiguamiento perimetral de 13 metros para maniobras de emergencia y de cortafuegos.

Además señala que deben estar a 100 metros de lugares de concentración pública, instituciones educativas, de salud, asistencia social y establecimientos de venta, almacenamiento o distribución de combustibles.

REGULACIÓN TRAS INCENDIOS, RUIDO Y FALLECIMIENTOS

Estos giros comerciales se pusieron en el ojo público el año pasado luego de que presentaron distintos hechos que requirieron la intervención de policías y bomberos.

El pasado 15 de mayo, una recicladora sobre el bulevar Vito Alessio Robles se incendió movilizando a los cuerpos de emergencia de Saltillo, Arteaga e incluso el Aeropuerto de Ramos Arizpe.

Según datos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos (PC), entre el primero de enero y el 15 de mayo se registraron mil 437 incendios diversos, es decir aquellos en terrenos baldíos, arroyos y recicladoras.

En diciembre de 2025, un ‘padrino’ fue detenido por presuntamente haber causado la muerte de un joven llamado Santos Giovani en 2024 en el anexo ‘Alegría de Vivir’ de la colonia González Cepeda.

Durante el pasado mes de septiembre, otros dos hombres fueron detenidos tras presumiblemente haber matado a Isidro García Castillo, de 52 años de edad, en el anexo Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Adictos Serenidad A. C. de la colonia Lomas del Refugio.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo refuerza limpieza de callejones y espacios públicos para mejorar seguridad y salud

Un joven de 22 años llamado Yosemir murió a horas de haber ingresado al anexo Regreso al Rebaño, A.C., sede Luz y Vida Alemán” en la colonia Saltillo 2000 el pasado mes de octubre.

Apenas en los primeros ocho días del pasado mes de diciembre, la Unidad de Justicia Cívica recibió 162 reportes por ruido, mayor al promedio mensual de 84.