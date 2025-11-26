Saltillo: recolector tropieza con rampa y resulta con fuerte lesión en la cabeza

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas, cuando el hombre se encontraba caminando sobre la banqueta del periférico Luis Echeverría Álvarez , con dirección de sur a norte.

Un hombre de aproximadamente 50 años resultó con una lesión en la cabeza después de resbalar por una rampa ubicada a la altura de la colonia Herradura .

TE PUEDE INTERESAR: Pide MP de Saltillo prisión para presunto homicida; acusado viajó a Mazatlán en pleno proceso

El individuo, quien se dedica a recolectar basura, al pasar el bulevar Otilio González resbaló en una rampa para personas con discapacidad, lo que provocó que se diera un fuerte golpe en la cabeza.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, ya que el involucrado permaneció inmóvil sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, a quien le colocaron un vendaje en el cráneo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la institución para una revisión más a fondo.