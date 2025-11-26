Saltillo: recolector tropieza con rampa y resulta con fuerte lesión en la cabeza

    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado antes de trasladarlo para su valoración médica. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un hombre de aproximadamente 50 años resultó lesionado en la cabeza tras resbalar en una rampa para personas con discapacidad, mientras caminaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Herradura

Los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas, cuando el hombre se encontraba caminando sobre la banqueta del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de sur a norte.

El individuo, quien se dedica a recolectar basura, al pasar el bulevar Otilio González resbaló en una rampa para personas con discapacidad, lo que provocó que se diera un fuerte golpe en la cabeza.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, ya que el involucrado permaneció inmóvil sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, a quien le colocaron un vendaje en el cráneo y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la institución para una revisión más a fondo.

