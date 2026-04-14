Saltillo: Reconoce UAdeC trayectoria de Yolanda Jaramillo con distinción universitaria

Su vínculo con la máxima casa de estudios inició en la Facultad de Medicina Unidad Laguna, donde obtuvo el título de Médico Cirujano en 1985. Desde entonces, su vocación la llevó a fortalecer su formación en instituciones de alto nivel, especializándose en Anatomía Patológica en el Hospital General de México y posteriormente cursando estudios de posgrado en investigación clínica y ciencias biomédicas.

La doctora Yolanda Jaramillo Rodríguez fue distinguida con la Medalla a la Egresada Destacada de la Universidad Autónoma de Coahuila, reconocimiento que honra una trayectoria marcada por la excelencia académica, la investigación científica y su impacto social.

Con una visión internacional, amplió su preparación en la Universidad de Harvard, donde se especializó en investigación clínica en gastroenterología en el Boston Children’s Hospital, además de complementar su perfil con estudios en ética en salud y desarrollo gerencial.

CIENCIA, DOCENCIA Y COMPROMISO SOCIAL

A lo largo de más de tres décadas, ha ocupado cargos clave en instituciones de salud, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde impulsó la investigación médica desde la jefatura de la División de Investigación en Salud de la UMAE No. 71 en Torreón. Su producción científica incluye más de 20 publicaciones enfocadas en genética, enfermedades infecciosas y patologías oncológicas.

En el ámbito académico, ha contribuido a la formación de nuevas generaciones como docente en la propia UAdeC, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Más allá de la práctica médica, su vocación social la llevó a fundar en 2012 la asociación civil “Mujeres salvando mujeres”, organización que encabeza y que brinda apoyo a mujeres en condiciones vulnerables, consolidándose como un referente regional en atención y acompañamiento en salud.

Su labor ha sido reconocida con distinciones como la Presea Paca de Oro, el Mérito Ciudadano otorgado por la Cámara de Diputados y el Premio Nacional a la Productividad Científica del IMSS, entre otros.

Para la doctora Jaramillo, su formación en la UAdeC ha sido determinante en su desarrollo profesional: “Me ha dado la oportunidad de crecer, de ser y de desarrollar mis talentos”, expresó, al destacar el valor de su alma mater en su trayectoria.