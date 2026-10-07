Saltillo: reforestan vialidades y avanzan el pluvial en Centenario de Torreón

El Ayuntamiento reforesta más vialidades con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, que contempla la siembra de arbolado de la especie encino siempre verde sobre el camellón central de la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para incrementar el arbolado urbano, generar espacios más agradables para la ciudadanía y mejorar el entorno de las principales vialidades.