Saltillo: reforestan vialidades y avanzan el pluvial en Centenario de Torreón

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    Saltillo: reforestan vialidades y avanzan el pluvial en Centenario de Torreón
    La excavación para el Sistema Pluvial Puerta del Oriente, sobre el retorno oriente del bulevar Fundadores, antes de llegar al Centenario de Torreón. CORTESÍA

Las acciones incluyen siembra de encinos en el camellón de Fuentes Padilla, excavación para el pluvial Puerta del Oriente y limpieza en la colonia Kiosco

El Ayuntamiento reforesta más vialidades con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, que contempla la siembra de arbolado de la especie encino siempre verde sobre el camellón central de la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para incrementar el arbolado urbano, generar espacios más agradables para la ciudadanía y mejorar el entorno de las principales vialidades.

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En paralelo, el Gobierno de Saltillo, en coordinación con el Gobierno del Estado, trabaja en la construcción del Sistema Pluvial Puerta del Oriente, sobre el retorno oriente del bulevar Fundadores, antes de llegar al bulevar Centenario de Torreón.

$!Las acciones incluyen siembra de encinos en el camellón de Fuentes Padilla, excavación para el pluvial Puerta del Oriente y limpieza en la colonia Kiosco.
Las acciones incluyen siembra de encinos en el camellón de Fuentes Padilla, excavación para el pluvial Puerta del Oriente y limpieza en la colonia Kiosco. CORTESÍA

Los trabajos continuarán durante los próximos días para fortalecer la infraestructura pluvial y mejorar el flujo del agua en este sector durante las lluvias.

Cuadrillas municipales también limpiaron y dieron mantenimiento a las áreas verdes y plazas públicas de la colonia Kiosco, principalmente en el sector entre las calles Brasil y Santiago.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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