Saltillo: reforestan vialidades y avanzan el pluvial en Centenario de Torreón
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Las acciones incluyen siembra de encinos en el camellón de Fuentes Padilla, excavación para el pluvial Puerta del Oriente y limpieza en la colonia Kiosco
El Ayuntamiento reforesta más vialidades con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, que contempla la siembra de arbolado de la especie encino siempre verde sobre el camellón central de la calle Francisco Javier Fuentes Padilla, al oriente de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para incrementar el arbolado urbano, generar espacios más agradables para la ciudadanía y mejorar el entorno de las principales vialidades.
En paralelo, el Gobierno de Saltillo, en coordinación con el Gobierno del Estado, trabaja en la construcción del Sistema Pluvial Puerta del Oriente, sobre el retorno oriente del bulevar Fundadores, antes de llegar al bulevar Centenario de Torreón.
Los trabajos continuarán durante los próximos días para fortalecer la infraestructura pluvial y mejorar el flujo del agua en este sector durante las lluvias.
Cuadrillas municipales también limpiaron y dieron mantenimiento a las áreas verdes y plazas públicas de la colonia Kiosco, principalmente en el sector entre las calles Brasil y Santiago.