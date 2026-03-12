Saltillo reforzará bacheo con nueva tecnología de microaglomerado en frío

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Saltillo reforzará bacheo con nueva tecnología de microaglomerado en frío
    Serán 20 las brigadas que recorren la ciudad tapando baches y rehabilitando vialidades. CORTESÍA

La Dirección de Obras Públicas pondrá a prueba maquinaria de vanguardia en vialidades de alto tráfico durante Semana Santa

El Gobierno Municipal de Saltillo incorporará una nueva máquina de tecnología avanzada para intensificar las labores de rehabilitación vial, centrándose inicialmente en los puntos más críticos de la ciudad como el bulevar Vito Alessio Robles.

Antonio Nerio, director de Obras Públicas del municipio, explicó que esta unidad utiliza un microaglomerado en frío, lo que representa una diferencia técnica importante respecto a los equipos de infrarrojo que operan actualmente en la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega Alcalde de Saltillo centro comunitario y anuncia llegada de nuevas inversiones

“Se une, pero es diferente, es una tecnología diferente que utiliza un microaglomerado en frío. Se está haciendo un estudio ahora, en una de las vialidades que están más dañadas, que es Vito Alessio”, detalló el funcionario.

El director señaló que el equipo trabajará en fase de prueba en zonas de alto impacto y tráfico pesado, donde se evaluará su efectividad antes de integrarla formalmente a la flotilla permanente de mantenimiento urbano.

Nerio precisó sobre su operación: “Estaría haciendo unas pruebas ahí, si eso funciona que es el asfalto más dañado que tenemos y donde es un área de alto tráfico pesado, pues ya se quedaría con nosotros”.

Una de las ventajas competitivas de esta maquinaria es su capacidad para operar en horarios nocturnos sin las limitaciones del asfalto caliente, lo que permitirá avanzar en las obras sin entorpecer el flujo vehicular diurno.

“Por solo por el hecho de que puede trabajar en frío puede trabajar de noche. Y esto también facilitaría mucho las cosas”, subrayó Antonio Nerio, destacando la flexibilidad que aporta este sistema al programa de bacheo.

Aprovechando la disminución del tráfico por el periodo vacacional de Semana Santa, el Municipio también desplegará tres máquinas de infrarrojo, conocidas como "microdragones", para trabajar en serie sobre el bulevar Venustiano Carranza.

“Los vamos a utilizar en Venustiano Carranza viniendo de norte a sur, considerando que en Semana Santa pues es menos el tráfico, hay menos movimiento y lo vamos a meter los tres que traemos en fila”, afirmó.

Con la suma de este nuevo equipo, Saltillo contará con cerca de 20 cuadrillas permanentes dedicadas a la infraestructura, buscando rehabilitar la mayor cantidad de vialidades posibles antes de que inicie la temporada de lluvias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baches
obras públicas

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?