Saltillo reforzará bacheo con nueva tecnología de microaglomerado en frío

El Gobierno Municipal de Saltillo incorporará una nueva máquina de tecnología avanzada para intensificar las labores de rehabilitación vial, centrándose inicialmente en los puntos más críticos de la ciudad como el bulevar Vito Alessio Robles.

Antonio Nerio, director de Obras Públicas del municipio, explicó que esta unidad utiliza un microaglomerado en frío, lo que representa una diferencia técnica importante respecto a los equipos de infrarrojo que operan actualmente en la capital.

“Se une, pero es diferente, es una tecnología diferente que utiliza un microaglomerado en frío. Se está haciendo un estudio ahora, en una de las vialidades que están más dañadas, que es Vito Alessio”, detalló el funcionario.

El director señaló que el equipo trabajará en fase de prueba en zonas de alto impacto y tráfico pesado, donde se evaluará su efectividad antes de integrarla formalmente a la flotilla permanente de mantenimiento urbano.

Nerio precisó sobre su operación: “Estaría haciendo unas pruebas ahí, si eso funciona que es el asfalto más dañado que tenemos y donde es un área de alto tráfico pesado, pues ya se quedaría con nosotros”.

Una de las ventajas competitivas de esta maquinaria es su capacidad para operar en horarios nocturnos sin las limitaciones del asfalto caliente, lo que permitirá avanzar en las obras sin entorpecer el flujo vehicular diurno.

“Por solo por el hecho de que puede trabajar en frío puede trabajar de noche. Y esto también facilitaría mucho las cosas”, subrayó Antonio Nerio, destacando la flexibilidad que aporta este sistema al programa de bacheo.

Aprovechando la disminución del tráfico por el periodo vacacional de Semana Santa, el Municipio también desplegará tres máquinas de infrarrojo, conocidas como "microdragones", para trabajar en serie sobre el bulevar Venustiano Carranza.

“Los vamos a utilizar en Venustiano Carranza viniendo de norte a sur, considerando que en Semana Santa pues es menos el tráfico, hay menos movimiento y lo vamos a meter los tres que traemos en fila”, afirmó.

Con la suma de este nuevo equipo, Saltillo contará con cerca de 20 cuadrillas permanentes dedicadas a la infraestructura, buscando rehabilitar la mayor cantidad de vialidades posibles antes de que inicie la temporada de lluvias.