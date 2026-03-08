Saltillo refuerza bacheo y rehabilitación de pavimento en bulevares y colonias con programa ‘Aquí Andamos’

Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad para automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos permanentes de rehabilitación de pavimento en diferentes sectores de la ciudad, tanto en calles de colonias como en vialidades de alto flujo vehicular. Las acciones se realizan a través del programa municipal “Aquí Andamos”, mediante el cual cuadrillas de trabajadores intervienen diversos puntos de la capital coahuilense para atender reportes ciudadanos relacionados con el deterioro del asfalto. TE PUEDE INTERESAR: Familias de Saltillo disfrutan la Ruta Recreativa con actividades deportivas, recreativas y módulos de salud

De acuerdo con las autoridades municipales, actualmente 17 equipos de trabajo se encuentran desplegados en distintos sectores de Saltillo para reparar tramos que presentan desgaste por el uso constante o daños ocasionados por las condiciones climáticas. Los reportes que dan origen a estas intervenciones son recibidos principalmente a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, una herramienta digital mediante la cual los ciudadanos pueden notificar problemas en infraestructura urbana. TRABAJOS EN EL BULEVAR LA HERRADURA Entre los puntos recientemente atendidos se encuentra el bulevar La Herradura, al suroriente de la ciudad, donde brigadas municipales realizaron labores de rehabilitación en el tramo comprendido entre las calles Alforjas y Otilio González, en la colonia La Herradura. En este sector habitacional, vecinos reconocieron los trabajos realizados, que consistieron en el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, la colocación de asfalto caliente y la nivelación de la superficie, con lo que se busca mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil de la vialidad. REPARACIONES EN OTROS SECTORES DE LA CIUDAD Las acciones también se extendieron hacia la zona oriente, donde cuadrillas municipales repararon tramos dañados del pavimento sobre la lateral del bulevar Fundadores, a la altura del cruce con bulevar Gaspar Valdez, en los límites con el municipio de Arteaga.

En la zona norte de la ciudad, brigadas del programa “Aquí Andamos” continúan con trabajos de rehabilitación en el bulevar Venustiano Carranza, específicamente en el área de la Glorieta a Venustiano Carranza, donde se emplea maquinaria especializada que utiliza calor para reparar el asfalto. De manera paralela, las cuadrillas realizan intervenciones en calles de diversas colonias, entre ellas Loma Linda, Morelos, Morelos Ampliación y Saltillo 2000, así como en importantes vialidades del sur de la ciudad.

Entre estas últimas destacan el bulevar Antonio Cárdenas, la Calzada Antonio Narro y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde se llevan a cabo trabajos de mantenimiento para mejorar las condiciones de tránsito y reducir riesgos para quienes circulan diariamente por estas arterias. Las autoridades municipales reiteraron que estas labores continuarán de manera permanente con el objetivo de mantener en buen estado la infraestructura vial y atender de forma oportuna las solicitudes de la ciudadanía.

