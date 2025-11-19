Saltillo refuerza cuidado ambiental con uso de agua tratada en plazas públicas

Para fomentar el cuidado ambiental y el uso responsable del agua, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa con las labores de riego con agua tratada en plazas públicas y espacios recreativos de la ciudad, como parte de una estrategia de sostenibilidad aplicada en distintos sectores.

Estas acciones se ejecutan mediante el programa “Activa Tu Parque”, donde cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizan mantenimiento constante de jardines, árboles y áreas verdes con el objetivo de conservarlos en buen estado durante todo el año, pese a la temporada de sequía.

En la plaza pública Mirasierra Spurs, ubicada al oriente de la ciudad, habitantes reconocieron los trabajos municipales, que incluyeron mantenimiento al sistema de riego y la irrigación del arbolado y plantas ornamentales con agua tratada proveniente de la ciudad.

El Ayuntamiento destacó que el uso de agua tratada permite ahorrar agua potable para destinarla al consumo humano y actividades esenciales, además de favorecer el cuidado del medio ambiente mediante prácticas sostenibles en el manejo del recurso hídrico. Asimismo, señaló que la conservación de estos espacios fortalece el tejido social y fomenta la actividad deportiva entre la población.

Estas mismas labores se llevan a cabo en otros puntos como el Skate Park Saltillo 2000, plazas de las colonias Roma, Benito Juárez, Nazario S. Ortiz Garza, La Fragua y el parque Carlos R. González, así como en camellones y áreas verdes distribuidas en vialidades principales de la ciudad.