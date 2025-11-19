Saltillo refuerza cuidado ambiental con uso de agua tratada en plazas públicas
Los trabajos también se realizan en espacios como el Skate Park Saltillo 2000, plazas de varias colonias y camellones principales
Para fomentar el cuidado ambiental y el uso responsable del agua, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, continúa con las labores de riego con agua tratada en plazas públicas y espacios recreativos de la ciudad, como parte de una estrategia de sostenibilidad aplicada en distintos sectores.
Estas acciones se ejecutan mediante el programa “Activa Tu Parque”, donde cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en coordinación con el Gobierno del Estado, realizan mantenimiento constante de jardines, árboles y áreas verdes con el objetivo de conservarlos en buen estado durante todo el año, pese a la temporada de sequía.
En la plaza pública Mirasierra Spurs, ubicada al oriente de la ciudad, habitantes reconocieron los trabajos municipales, que incluyeron mantenimiento al sistema de riego y la irrigación del arbolado y plantas ornamentales con agua tratada proveniente de la ciudad.
El Ayuntamiento destacó que el uso de agua tratada permite ahorrar agua potable para destinarla al consumo humano y actividades esenciales, además de favorecer el cuidado del medio ambiente mediante prácticas sostenibles en el manejo del recurso hídrico. Asimismo, señaló que la conservación de estos espacios fortalece el tejido social y fomenta la actividad deportiva entre la población.
Estas mismas labores se llevan a cabo en otros puntos como el Skate Park Saltillo 2000, plazas de las colonias Roma, Benito Juárez, Nazario S. Ortiz Garza, La Fragua y el parque Carlos R. González, así como en camellones y áreas verdes distribuidas en vialidades principales de la ciudad.
De manera paralela, brigadas del programa municipal “Aquí Andamos”, activadas a través del asistente virtual Saltillo Fácil (844-160-08-08), realizaron labores de embellecimiento en áreas verdes de la colonia Parques de la Cañada, al sur de Saltillo, donde se efectuó deshierbe y retiro de basura y escombro entre las calles Gardenias y Paseo de las Camelias.
Acciones similares se llevaron a cabo en otras zonas del sector, como Paseo de las Flores, Paseo de las Mimosas, Paseo de las Azucenas y Paseo de las Palmas. En el oriente, las cuadrillas realizaron una limpieza profunda en el callejón ubicado detrás de la calle 16 y bulevar Revolución, donde se retiraron desechos que representaban riesgo para la salud de los habitantes.
Para reforzar la seguridad vial, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública pintó el cordón cuneta del cruce Francisco Coss y Álvaro Obregón, luego de un percance automovilístico registrado el fin de semana, rehabilitando el espacio para proteger a peatones y automovilistas.