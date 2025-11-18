Reitera Alcalde de Saltillo apoyo a la educación en todos los niveles
Javier Díaz lleva beneficios a plantel y encabeza honores a la bandera en la Primaria Francisco de Urdiñola
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reafirmó su compromiso de fomentar los valores cívicos entre niñas, niños y jóvenes, al continuar con sus visitas a instituciones educativas para encabezar honores a la bandera y entregar diversos apoyos.
En esta ocasión, acudió a la Escuela Primaria Francisco de Urdiñola, ubicada en el fraccionamiento del mismo nombre, convirtiéndose en el plantel número 20 que visita desde el inicio de su administración dentro de este programa.
Durante la ceremonia cívica, el alcalde destacó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, su gobierno impulsa acciones para fortalecer la educación en todos sus niveles, con el objetivo de mejorar el entorno escolar y la calidad de vida de la niñez y la juventud saltillense.
“En sinergia con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas impulsamos programas, proyectos, obras y acciones que fortalecen la infraestructura educativa y mejoran la calidad de vida de la niñez y la juventud”, subrayó.
Como parte de los beneficios otorgados a la primaria Francisco de Urdiñola, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento en las instalaciones. Además, Javier Díaz entregó paquetes de material deportivo y administrativo para fortalecer las actividades dentro del plantel.
A través del DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, también se llevó la unidad móvil del programa Amor en Movimiento, mediante la cual se ofrecieron servicios gratuitos de odontología, optometría y audiometría a estudiantes y personal educativo.
La directora del plantel, Gisela Elizabeth Sánchez Hernández, agradeció al alcalde y a las autoridades municipales por el apoyo recibido, destacando que los beneficios impactarán positivamente a la comunidad escolar.
“Alcalde, reconocemos su trabajo y su cercanía con la gente para el bienestar social; agradecemos su visita a nuestra escuela, así como los apoyos que brinda a favor de la educación”, expresó.
En representación del alumnado, Alejandro Nicolás de la Cruz de la Cruz, síndico de mayoría del Cabildo Infantil 2025, se sumó a los reconocimientos y destacó la importancia de que la niñez sea escuchada.
“Gracias al alcalde Javier Díaz por ser una inspiración en el deporte, en su trayectoria profesional y en el servicio público; sabemos que en su administración, la niñez y juventud sí somos escuchados”, comentó el estudiante de sexto grado.
Al evento también asistieron el regidor presidente de la Comisión de Educación, Mitchell Márquez de Luna; el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano, en representación del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; el jefe de la Oficina de Mejora Coahuila, José Luis Alcalá Narro, en representación del coordinador general, Gabriel Elizondo Pérez; así como el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.