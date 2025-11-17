Saltillo refuerza limpieza en callejones de la colonia Hidalgo

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa fortaleciendo las acciones de mantenimiento urbano con jornadas de limpieza profunda en distintos callejones de la ciudad, como parte del programa permanente impulsado por la administración del alcalde Javier Díaz González. A través de brigadas del programa “Aquí Andamos”, se realizaron intervenciones orientadas a mejorar la seguridad, salubridad y movilidad en zonas que históricamente concentran desechos y maleza.

Con el respaldo del Gobierno del Estado, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo una jornada integral en la colonia Miguel Hidalgo, al sur de la capital. En este sector se limpiaron callejones ubicados entre las calles 1 y 3, así como entre la 22 y 24, donde se retiraron residuos acumulados, chatarra, desechos orgánicos y otros materiales que representaban riesgos para la salud y la seguridad de las familias. Las y los vecinos agradecieron la intervención al señalar que estos espacios suelen convertirse en focos de infección y refugio de fauna nociva si no se atienden con regularidad.

El municipio destacó que este tipo de acciones permiten prevenir la proliferación de basura y malos olores, además de mejorar la visibilidad en los pasillos, lo que contribuye a inhibir actos vandálicos y a generar entornos más seguros para la comunidad.

Como parte de la atención directa a las solicitudes vecinales, las brigadas también respondieron a reportes realizados mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08. A petición de habitantes de la colonia La Madrid, se atendió un callejón saturado de basura entre las calles Federico García Lorca, Leopoldo Lugones y Pablo Neruda, donde se efectuó una limpieza profunda en beneficio de las familias del sector.