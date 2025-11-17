Saltillo refuerza limpieza en callejones de la colonia Hidalgo

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Saltillo refuerza limpieza en callejones de la colonia Hidalgo
    En esa zona se retiró basura acumulada, desechos orgánicos, chatarra y materiales que representaban riesgos para la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Las labores ayudan a evitar focos de infección, malos olores, presencia de plagas y actos vandálicos

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa fortaleciendo las acciones de mantenimiento urbano con jornadas de limpieza profunda en distintos callejones de la ciudad, como parte del programa permanente impulsado por la administración del alcalde Javier Díaz González. A través de brigadas del programa “Aquí Andamos”, se realizaron intervenciones orientadas a mejorar la seguridad, salubridad y movilidad en zonas que históricamente concentran desechos y maleza.

Con el respaldo del Gobierno del Estado, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo una jornada integral en la colonia Miguel Hidalgo, al sur de la capital. En este sector se limpiaron callejones ubicados entre las calles 1 y 3, así como entre la 22 y 24, donde se retiraron residuos acumulados, chatarra, desechos orgánicos y otros materiales que representaban riesgos para la salud y la seguridad de las familias. Las y los vecinos agradecieron la intervención al señalar que estos espacios suelen convertirse en focos de infección y refugio de fauna nociva si no se atienden con regularidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada

El municipio destacó que este tipo de acciones permiten prevenir la proliferación de basura y malos olores, además de mejorar la visibilidad en los pasillos, lo que contribuye a inhibir actos vandálicos y a generar entornos más seguros para la comunidad.

Como parte de la atención directa a las solicitudes vecinales, las brigadas también respondieron a reportes realizados mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08. A petición de habitantes de la colonia La Madrid, se atendió un callejón saturado de basura entre las calles Federico García Lorca, Leopoldo Lugones y Pablo Neruda, donde se efectuó una limpieza profunda en beneficio de las familias del sector.

$!Se efectuó una jornada integral de limpieza en diversos callejones para mejorar seguridad, salubridad y movilidad.
Se efectuó una jornada integral de limpieza en diversos callejones para mejorar seguridad, salubridad y movilidad. FOTO: CORTESÍA

Las acciones se extendieron a la colonia Vicente Guerrero, donde se retiró maleza, escombro y desechos que impedían el tránsito peatonal en diversos pasillos ubicados entre las calles 13 y 40, así como en el tramo entre los bulevares Benito Juárez y Vicente Guerrero. Vecinas y vecinos presenciaron las labores, que buscan recuperar espacios públicos y mejorar su funcionalidad.

Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y segura. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener los espacios libres de basura y participar activamente en el cuidado de áreas comunes que pertenecen a toda la comunidad.

Temas


colonias

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado a tiros en el exterior de su casa en la colonia Parque Hundido.

Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se mantiene en integración la carpeta de investigación.

Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo

Los oseznos captados por las cámaras de monitoreo muestran cómo la sierra de Zapalinamé sigue siendo un refugio vital para la fauna de Coahuila.

Cámaras de monitoreo captan oseznos jugando en la sierra de Zapalinamé: una buena señal para la fauna coahuilense
Negocios registraron alta afluencia durante los cuatro días de promociones.

Incrementan hasta 40 por ciento las ventas por El Buen Fin en Ciudad Acuña
FOTO: SHUTTERSOTOCK

Cómo buscar ofertas del Buen Fin 2025 y aprovecharlas al máximo

true

Accidentes viales: ¿cuándo asumiremos su alto costo?
true

Día Mundial de la Filosofía 2025: Cartografía de la duda
Dos mujeres perdieron la vida tras un accidente ocurrido al sur de Saltillo que también dejó a tres lesionados de gravedad.

Coahuila: Se dispara 32% cifra de hospitalizados por accidentes automovilísticos