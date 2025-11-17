Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada
    El Gobierno Municipal de Saltillo y ACNUR firmaron una Carta de Entendimiento para fortalecer la atención a personas solicitantes de refugio y protección internacional. FOTO: CORTESÍA

El acuerdo incluye a personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria, apátridas y desplazadas internas

El Gobierno Municipal de Saltillo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) formalizaron un nuevo capítulo de cooperación institucional con la firma de una Carta de Entendimiento orientada a fortalecer la atención y protección de personas solicitantes de asilo y con necesidades de resguardo internacional.

El acuerdo fue signado por el alcalde Javier Díaz González y representantes del organismo internacional, con el objetivo de impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de quienes se encuentran en condición de refugiado, refugiado reconocido, beneficiario de protección complementaria, apátrida o desplazado interno dentro del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo entrega nuevo drenaje sanitario en la colonia El Salvador

“Así avanzamos al siguiente nivel en políticas de inclusión y cooperación internacional, por amor a Saltillo y por respeto a la dignidad y derechos humanos de todas las personas”, comentó el Alcalde.

Díaz González recordó que Saltillo se ha posicionado como una de las mejores ciudades para vivir en México, al ser catalogada como la capital más segura del país, la de mayor competitividad y la que registra el índice más alto de formalidad laboral.

$!El alcalde afirmó que Saltillo es una de las mejores ciudades para vivir en México, por su seguridad, competitividad y formalidad laboral.
El alcalde afirmó que Saltillo es una de las mejores ciudades para vivir en México, por su seguridad, competitividad y formalidad laboral. FOTO: CORTESÍA

En ese contexto, afirmó que su administración cumplirá puntualmente con los compromisos establecidos en la Carta de Entendimiento, la cual contempla la promoción de los derechos humanos, la ampliación de oportunidades de inclusión social, cultural y económica, el acceso de las personas refugiadas a programas municipales y el fortalecimiento de la convivencia y sensibilización comunitaria.

$!A la firma asistieron autoridades municipales, estatales, representantes de ACNUR y organismos de derechos humanos, reforzando el compromiso interinstitucional.
A la firma asistieron autoridades municipales, estatales, representantes de ACNUR y organismos de derechos humanos, reforzando el compromiso interinstitucional. FOTO: CORTESÍA

Por parte de ACNUR, su representante en México, Giovanni Lepri, recordó que Saltillo fue pionero, hace casi una década, en la implementación del Programa de Integración Local, un modelo que hoy beneficia a 4 mil 795 personas refugiadas.

Destacó además la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y los albergues locales, un esfuerzo conjunto que, aseguró, ha permitido que muchas personas reconstruyan su vida y encuentren oportunidades reales de desarrollo.

“Esa unión de voluntades y de trabajo ha hecho que estas personas encuentren una oportunidad de reconstruir su vida y desarrollarse; Saltillo es un ejemplo de que sí se puede”, apuntó el representante de la ACNUR.

La experiencia de quienes forman parte de este programa se reflejó en el testimonio del médico cubano Fernando Montoya Clebys, quien llegó a la ciudad a inicios de este año y actualmente vive como refugiado. Señaló que la integración que ha logrado en Saltillo le ha permitido ejercer su profesión y contribuir al bienestar de la comunidad.

“Gracias Saltillo, gracias México, porque somos beneficiados con este programa y puedo poner un granito de arena para la salud de las y los saltillenses”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas

En la ceremonia participaron también la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; la síndica María del Mar Arroyo Peart; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la regidora Karla Daniela Ramos Macías y el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo. Además asistieron Benjamín de Barros, jefe de la suboficina Norte de ACNUR México; Ana Lorena Galindo, jefa de la Oficina de ACNUR en Saltillo; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social Municipal; Yuvisela Facundo González, en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; así como el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn.

Con la firma de este acuerdo, Saltillo refuerza su papel como ciudad promotora de inclusión y referente nacional en la atención y acompañamiento a poblaciones con necesidad de protección internacional.

Temas


Derechos humanos
Refugiados

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, fue asesinado a tiros en el exterior de su casa en la colonia Parque Hundido.

Le quitan la vida a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio afuera de su hogar
El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se mantiene en integración la carpeta de investigación.

Detienen a presunto responsable de asalto a joyería en Saltillo

Los oseznos captados por las cámaras de monitoreo muestran cómo la sierra de Zapalinamé sigue siendo un refugio vital para la fauna de Coahuila.

Cámaras de monitoreo captan oseznos jugando en la sierra de Zapalinamé: una buena señal para la fauna coahuilense
Negocios registraron alta afluencia durante los cuatro días de promociones.

Incrementan hasta 40 por ciento las ventas por El Buen Fin en Ciudad Acuña
FOTO: SHUTTERSOTOCK

Cómo buscar ofertas del Buen Fin 2025 y aprovecharlas al máximo

true

Accidentes viales: ¿cuándo asumiremos su alto costo?
true

Día Mundial de la Filosofía 2025: Cartografía de la duda
Dos mujeres perdieron la vida tras un accidente ocurrido al sur de Saltillo que también dejó a tres lesionados de gravedad.

Coahuila: Se dispara 32% cifra de hospitalizados por accidentes automovilísticos