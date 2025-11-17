Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada
El acuerdo incluye a personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria, apátridas y desplazadas internas
El Gobierno Municipal de Saltillo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) formalizaron un nuevo capítulo de cooperación institucional con la firma de una Carta de Entendimiento orientada a fortalecer la atención y protección de personas solicitantes de asilo y con necesidades de resguardo internacional.
El acuerdo fue signado por el alcalde Javier Díaz González y representantes del organismo internacional, con el objetivo de impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de quienes se encuentran en condición de refugiado, refugiado reconocido, beneficiario de protección complementaria, apátrida o desplazado interno dentro del municipio.
“Así avanzamos al siguiente nivel en políticas de inclusión y cooperación internacional, por amor a Saltillo y por respeto a la dignidad y derechos humanos de todas las personas”, comentó el Alcalde.
Díaz González recordó que Saltillo se ha posicionado como una de las mejores ciudades para vivir en México, al ser catalogada como la capital más segura del país, la de mayor competitividad y la que registra el índice más alto de formalidad laboral.
En ese contexto, afirmó que su administración cumplirá puntualmente con los compromisos establecidos en la Carta de Entendimiento, la cual contempla la promoción de los derechos humanos, la ampliación de oportunidades de inclusión social, cultural y económica, el acceso de las personas refugiadas a programas municipales y el fortalecimiento de la convivencia y sensibilización comunitaria.
Por parte de ACNUR, su representante en México, Giovanni Lepri, recordó que Saltillo fue pionero, hace casi una década, en la implementación del Programa de Integración Local, un modelo que hoy beneficia a 4 mil 795 personas refugiadas.
Destacó además la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada y los albergues locales, un esfuerzo conjunto que, aseguró, ha permitido que muchas personas reconstruyan su vida y encuentren oportunidades reales de desarrollo.
“Esa unión de voluntades y de trabajo ha hecho que estas personas encuentren una oportunidad de reconstruir su vida y desarrollarse; Saltillo es un ejemplo de que sí se puede”, apuntó el representante de la ACNUR.
La experiencia de quienes forman parte de este programa se reflejó en el testimonio del médico cubano Fernando Montoya Clebys, quien llegó a la ciudad a inicios de este año y actualmente vive como refugiado. Señaló que la integración que ha logrado en Saltillo le ha permitido ejercer su profesión y contribuir al bienestar de la comunidad.
“Gracias Saltillo, gracias México, porque somos beneficiados con este programa y puedo poner un granito de arena para la salud de las y los saltillenses”, expresó.
En la ceremonia participaron también la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo; la síndica María del Mar Arroyo Peart; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la regidora Karla Daniela Ramos Macías y el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo. Además asistieron Benjamín de Barros, jefe de la suboficina Norte de ACNUR México; Ana Lorena Galindo, jefa de la Oficina de ACNUR en Saltillo; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social Municipal; Yuvisela Facundo González, en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; así como el rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn.
Con la firma de este acuerdo, Saltillo refuerza su papel como ciudad promotora de inclusión y referente nacional en la atención y acompañamiento a poblaciones con necesidad de protección internacional.