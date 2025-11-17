Saltillo y ACNUR fortalecen alianza para apoyar a la población refugiada

El Gobierno Municipal de Saltillo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR) formalizaron un nuevo capítulo de cooperación institucional con la firma de una Carta de Entendimiento orientada a fortalecer la atención y protección de personas solicitantes de asilo y con necesidades de resguardo internacional. El acuerdo fue signado por el alcalde Javier Díaz González y representantes del organismo internacional, con el objetivo de impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de quienes se encuentran en condición de refugiado, refugiado reconocido, beneficiario de protección complementaria, apátrida o desplazado interno dentro del municipio. TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo entrega nuevo drenaje sanitario en la colonia El Salvador “Así avanzamos al siguiente nivel en políticas de inclusión y cooperación internacional, por amor a Saltillo y por respeto a la dignidad y derechos humanos de todas las personas”, comentó el Alcalde. Díaz González recordó que Saltillo se ha posicionado como una de las mejores ciudades para vivir en México, al ser catalogada como la capital más segura del país, la de mayor competitividad y la que registra el índice más alto de formalidad laboral.

En ese contexto, afirmó que su administración cumplirá puntualmente con los compromisos establecidos en la Carta de Entendimiento, la cual contempla la promoción de los derechos humanos, la ampliación de oportunidades de inclusión social, cultural y económica, el acceso de las personas refugiadas a programas municipales y el fortalecimiento de la convivencia y sensibilización comunitaria.