Saltillo refuerza limpieza urbana con jornada intensiva contra el grafiti
Participan de manera coordinada las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos Municipales
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo una intensa jornada de eliminación de grafiti en calles del Distrito Centro, con el objetivo de preservar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio arquitectónico de la capital coahuilense.
La labor se realiza mediante la coordinación entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en una acción conjunta que busca mantener en óptimas condiciones el corazón de la ciudad.
Los trabajos iniciaron en una primera etapa sobre la calle Francisco Javier Mina, en el tramo comprendido entre Guadalupe Victoria y Ramos Arizpe, y se extenderán a diversas vialidades del primer cuadro de Saltillo.
El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, destacó que la eliminación del grafiti ayuda a prevenir actos vandálicos y mejora la percepción de seguridad, al tiempo que promueve el respeto por los espacios públicos.
“Personal de ambas direcciones realiza recorridos constantes de diagnóstico para ubicar el grafiti y eliminarlo lo antes posible, en beneficio directo de las y los saltillenses, así como de quienes nos visitan a nivel nacional e internacional”, expresó Rojas Oyervides.
Para llevar a cabo estas labores, el Ayuntamiento cuenta con más de 20 tonos de pintura que se adaptan al color original de las fachadas afectadas, tanto en viviendas como en comercios, con el fin de conservar la armonía visual del entorno.
Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento urbano implementado por el alcalde Javier Díaz González, que incluye la rehabilitación de banquetas, limpieza de fachadas y conservación de edificios históricos o culturales.
El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con un Distrito Centro limpio, ordenado y representativo de la identidad saltillense, e hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse al cuidado del entorno urbano, evitar daños a la infraestructura y denunciar actos de vandalismo a través de los grupos de seguridad de WhatsApp.