Saltillo refuerza limpieza urbana con jornada intensiva contra el grafiti

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo lleva a cabo una intensa jornada de eliminación de grafiti en calles del Distrito Centro, con el objetivo de preservar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio arquitectónico de la capital coahuilense.

La labor se realiza mediante la coordinación entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en una acción conjunta que busca mantener en óptimas condiciones el corazón de la ciudad.

Los trabajos iniciaron en una primera etapa sobre la calle Francisco Javier Mina, en el tramo comprendido entre Guadalupe Victoria y Ramos Arizpe, y se extenderán a diversas vialidades del primer cuadro de Saltillo.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, destacó que la eliminación del grafiti ayuda a prevenir actos vandálicos y mejora la percepción de seguridad, al tiempo que promueve el respeto por los espacios públicos.

“Personal de ambas direcciones realiza recorridos constantes de diagnóstico para ubicar el grafiti y eliminarlo lo antes posible, en beneficio directo de las y los saltillenses, así como de quienes nos visitan a nivel nacional e internacional”, expresó Rojas Oyervides.