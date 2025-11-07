Anuncian cierre de vialidades este domingo por el Maratón Saltillo La Moderna 2025

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este domingo 9 de noviembre, a partir de las 5:00 de la mañana, se realizará el cierre temporal de diversas vialidades con motivo del Maratón Saltillo La Moderna 2025, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su área de Tránsito, detalló que se implementará un operativo especial de vialidad y seguridad para garantizar el desarrollo ordenado de la competencia y la protección tanto de los corredores como de los espectadores.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito Municipal, hizo un llamado a la población a manejar con precaución y buscar rutas alternas durante la mañana del evento.

“Invitamos a las y los conductores a que manejen con precaución y que salgan con tiempo a sus destinos. Nuestro objetivo es mantener la seguridad y el flujo vial en la medida de lo posible”, señaló la funcionaria.

El maratón arrancará en Paseo Villalta, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, para después tomar dirección oriente y continuar por Musa de León, José María La Fragua, Periférico Luis Echeverría, Pedro Torres Castilla, Carlos Abedrop Dávila, Pérez Treviño y Francisco de Urdiñola.

El recorrido seguirá por Felipe J. Mery, Gustavo Espinoza Mireles (Mirador), Hidalgo, Corona, Allende, Victoria, Purcell, Aldama, Cuauhtémoc, Ramos Arizpe y Emilio Carranza, hasta conectar con Francisco Coss, y posteriormente Nazario S. Ortiz Garza, Jesús Valdés Sánchez, Venustiano Carranza, bulevar Galerías, Musa de León, José María Rodríguez, Rufino Tamayo, Manuel Ortiz de Montellano, Juan Pablo Rodríguez, Pedro Figueroa, bulevar Moctezuma, Eulalio Gutiérrez y Luis Donaldo Colosio, regresando al punto de partida.

El cierre de calles iniciará a las 5:00 horas y las vialidades se reabrirán de forma paulatina conforme avance el último contingente de corredores.

La Comisaría reiteró su compromiso de brindar seguridad y apoyo vial en todo el trayecto, e invitó a la ciudadanía a respetar los señalamientos y las indicaciones del personal de tránsito para facilitar el desarrollo del evento deportivo más importante del año en la capital coahuilense.