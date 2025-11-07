Saltillo: 52 adultos mayores concluyen su educación básica con apoyo del DIF y el IEEA

    Saltillo: 52 adultos mayores concluyen su educación básica con apoyo del DIF y el IEEA
    López Naranjo destacó que las y los participantes son un ejemplo de perseverancia y motivación para la comunidad. FOTO: CORTESÍA

El proyecto fue posible mediante un convenio de colaboración entre ambas instituciones, enfocado en ofrecer oportunidades educativas a personas mayores

Gracias a la colaboración entre el Sistema DIF Saltillo y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), un total de 52 adultos mayores concluyeron su educación primaria y uno más logró terminar la secundaria, marcando un logro significativo en su desarrollo personal y en el fortalecimiento de sus comunidades.

Durante la ceremonia de entrega de certificados, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó el compromiso de la institución con la educación y el bienestar de las personas mayores, subrayando que este tipo de acciones contribuyen directamente a mejorar su calidad de vida.

“Ustedes son un gran ejemplo para todas y todos. Sepan que en el DIF Saltillo y en el alcalde Javier Díaz González tienen unos aliados para seguirse preparando, además de apoyarlos a través de diferentes programas y acciones”, expresó López Naranjo.

Jaime Bueno Zertuche, director del IEEA Coahuila, subrayó que nunca es tarde para aprender y que la educación transforma vidas y fortalece comunidades.
Jaime Bueno Zertuche, director del IEEA Coahuila, subrayó que nunca es tarde para aprender y que la educación transforma vidas y fortalece comunidades. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, Jaime Bueno Zertuche, director del IEEA Coahuila, resaltó la importancia de promover la educación continua sin importar la edad, reconociendo el esfuerzo conjunto con el DIF para abrir espacios de aprendizaje que brinden nuevas oportunidades.

“En el IEEA creemos firmemente que nunca es tarde para aprender. Estas historias de superación son la prueba de que la educación transforma vidas y fortalece a nuestras comunidades”, señaló.

El director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, explicó que el programa surgió a inicios del año, durante la renovación del padrón de apoyos económicos a adultos mayores. En ese proceso se identificó a quienes no habían concluido la educación básica, lo que permitió iniciar una campaña de detección y acompañamiento educativo en coordinación con el IEEA.

El DIF facilitó un espacio físico para las asesorías y la aplicación de exámenes, además de entregar materiales de estudio y contar con el apoyo de jóvenes del programa Corazones Voluntarios, quienes acompañaron a los beneficiarios durante su preparación.

Juana María Eguía Fuentes, una de las graduadas, agradeció a ambas instituciones por ofrecerles la posibilidad de cumplir una meta pendiente. “Nunca imaginé que a mi edad volvería a estudiar, pero gracias a este apoyo hoy me siento más segura y feliz”, compartió.

Finalmente, Mariana Jiménez Ayala, integrante de Corazones Voluntarios, destacó que la experiencia fue enriquecedora y llena de aprendizajes. “Nos enseñaron que nunca hay límites para aprender. Su esfuerzo nos inspira a todos”, dijo.

