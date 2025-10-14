Saltillo refuerza movilidad con obras viales e interconexión regional de rutas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, delineó el plan de infraestructura y movilidad para lo que resta de su administración, destacando nuevas intervenciones viales en cruceros clave de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Obtienen nueve años de prisión dos detenidos por trasladar a 146 migrantes en Zacatecas–Saltillo

El plan contempla continuar con obras en el sur y poniente del municipio, tras haber entregado ya las de Mirasierra y Revolución, y próximas a entregar las de Sierra Colosio y Fundadores.Una de las intervenciones principales se realizará en el crucial cruce de Emilio Arizpe y Antonio Cárdenas, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los tiempos de traslado.

“Es en Emilio Arizpe y Antonio Cárdenas, ese crucero que mucha gente que agarra Emilio Arizpe para agarrar Antonio Cárdenas... tiene que subir el paso a desnivel para poder dar vuelta hacia la izquierda, ¿verdad?”, señaló el edil.

“El Instituto Municipal de Movilidad y el Implan ya trabajan en el diseño de estas intervenciones. También se prevén acciones en el sector poniente, como el propuesto carril contraflujo en el Periférico”, indicó.

“Por ejemplo, para agarrar Sierra Mojada [se busca] poder tener como un pequeño carril contraflujo en un rango a lo mejor de máximo 70, 100 metros y poderse incorporar hacia Sierra Mojada, hacia la colonia República”, detalló.

En cuanto a opciones de transporte alternativo, la administración estudia implementar ciclovías en puntos como el bulevar Venustiano Carranza y sectores del sur de la ciudad.

Además, se trabaja en concretar una ruta recreativa dominical en el sur, un espacio para que “las familias saltillenses de ese sector de Saltillo tengan la posibilidad de tener alguna recreación”.

Respecto a la interconexión regional, el alcalde confirmó pláticas con su homólogo de Ramos Arizpe para unir las rutas troncales de ambos municipios.

“Sí, hemos estado en pláticas con el alcalde Tomás Gutiérrez, con la posibilidad de cómo vamos a interconectar las rutas troncales de Saltillo con la ruta estudiantil que tiene Ramos Arizpe”, indicó el alcalde Díaz.

Este punto de interconexión con Ramos Arizpe se proyecta en el paso a desnivel de la carretera Saltillo-Monterrey, donde se incorpora al bulevar Plan de Guadalupe. El Centro de Gobierno serviría como estación de traspaso para la ruta que interconectaría con el transporte al campus Arteaga.