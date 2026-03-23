Yousef Pezeshkian, el hijo del presidente de Irán que lleva un diario de la guerra

Por: Farnaz Fassihi Cuando el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, apareció en público muy brevemente para saludar a los ciudadanos en una concentración contra Israel realizada la semana pasada, otro miembro de su familia también estaba allí. Yousef Pezeshkian, el hijo del presidente, tiene 44 años de edad y ejerce de asesor, pero no había visto ni hablado con su padre desde que Israel y Estados Unidos iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero y los dirigentes del país pasaron a la clandestinidad. Esperaba poder verlo. En un diario que ha estado publicando en un canal de Telegram, se lamentaba de que hubiera sido en vano.

El hijo, que tiene un doctorado en física y es profesor universitario, ha llevado un diario de la guerra en el que se mezclan reflexiones tanto personales como políticas. El diario ofrece una visión poco frecuente de cómo viven las figuras políticas de Irán mientras la guerra hace estragos, y les acorrala. Y quizás sin quererlo, Pezeshkian lleva a veces a sus lectores a las discusiones y deliberaciones internas de los altos dirigentes iraníes. Aunque los dirigentes iraníes se han mostrado desafiantes en sus declaraciones públicas, el joven Pezeshkian escribe sobre el miedo que subyace bajo la fachada cuando varios dirigentes son blanco de los bombardeos israelíes y mueren en ellos. “Creo que algunas figuras políticas están entrando en pánico”, escribió el sexto día de la guerra, a principios de marzo. “El pueblo es más fuerte y resistente que nuestros expertos y dirigentes políticos. Tenemos que seguir recordándonos que la derrota solo llegará cuando nos sintamos derrotados”. Se preocupa por su padre, escribió, y dijo que él y sus dos hermanos no podían esperar a que terminaran los dos años que quedaban de presidencia para que “todos pudiéramos volver a nuestras vidas normales”. Mientras Irán entra en la cuarta semana de guerra, con la muerte de un dirigente tras otro, los que quedan se han retirado a lo que esperan que sean lugares seguros. Los ataques aéreos israelíes y estadounidenses han matado hasta ahora al antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y han aniquilado a su cadena de mando militar superior; a Alí Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y gobernante de facto de Irán, y al jefe del ministerio de Inteligencia, Esmaeil Jatib, entre otros. Pezeshkian escribió en su diario que proteger la vida de los funcionarios se ha convertido en la prioridad número 1 del país. Detener los asesinatos selectivos, dijo, “ahora es una cuestión de honor”. Pezeshkian ha publicado entradas de su diario en su página de Telegram casi a diario desde que comenzó la guerra, continuando con una costumbre que se remonta al menos a un año atrás. Ha vinculado algunas de las entradas a sus otras páginas oficiales en las redes sociales, como Instagram. Sus escritos mezclan anécdotas personales sobre el tiempo que pasa con su familia con mensajes de lealtad a los gobernantes de la república islámica y guiños a sus críticos. Eso incluye la defensa de su padre frente a los ataques de facciones rivales. Pezeshkian contó que asistió a una reunión con funcionarios gubernamentales en la primera semana de la guerra en la que surgieron desacuerdos sobre la estrategia. “El mayor desacuerdo serio que tenemos es: ¿cuánto tiempo se supone que vamos a luchar?”, escribió. “¿Para siempre? ¿Hasta que Israel sea destruido y Estados Unidos se retire? ¿Hasta que Irán esté completamente en ruinas y nos rindamos? Tenemos que estudiar los distintos escenarios”. Pezeshkian no respondió a una solicitud de comentarios. Dos funcionarios iraníes y un ex alto cargo que le conocen y trabajaron con él en el gobierno de su padre dijeron que las páginas de las redes sociales eran auténticas y que él escribió las entradas y gestionó las cuentas. En ocasiones, los medios de comunicación iraníes se han referido a sus escritos. En los diarios, Pezeshkian dice que sigue recibiendo mensajes sobre la guerra no solo de amigos y conocidos, sino también de desconocidos. De vez en cuando, dijo, “los mensajes nos piden que nos rindamos y devolvamos el poder al pueblo”, una idea que descartó por “ignorante y delirante”.

Sin embargo, sí dijo que le preocupaba que los ataques de Irán contra países árabes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel pudieran ser contraproducentes. “Es muy triste que para defendernos tengamos que atacar bases estadounidenses en países amigos”, escribió. “No sé si comprenderán nuestra situación o no”. Pezeshkian defendió ferozmente a su padre por disculparse ante los países árabes por los ataques en un mensaje de video el 7 de marzo y decir que se detendrían. Los conservadores y los mandos militares reaccionaron airadamente a la disculpa, y la promesa del mandatario de detener los ataques fue revocada en cuestión de horas. “Pedir disculpas a los vecinos es un deber ético, no legal”, escribió el menor de los Pezeshkian. Dijo que los habitantes de los países árabes del golfo Pérsico no eran culpables y que la guerra había trastornado sus vidas. La capacidad de Israel para cazar a altos cargos en sus lugares secretos ha inquietado a los dirigentes iraníes y ha provocado ansiedad sobre quién puede ser el siguiente y cómo se pueden absorber las pérdidas, según tres funcionarios de alto rango iraníes que pidieron que no se publicaran sus nombres porque estaban hablando de temas delicados. Algunas pérdidas afectaron más que otras, dijeron los funcionarios. Larijani, por ejemplo, tenía un poder y una influencia singulares entre las distintas facciones políticas y dentro del aparato de seguridad y militar. Se le consideraba una figura capaz de entablar conversaciones de alto al fuego con el gobierno de Trump. “No quería creerlo en absoluto”, escribió Pezeshkian sobre la noticia de que Larijani había muerto. “No deberíamos haber permitido que el enemigo cometiera otro asesinato con éxito”. Muchos se preguntan quién dirige ahora el país en ausencia de Larijani. Mojtaba Jameneí, quien sucedió a su padre como líder supremo, sigue sin estar a la vista. Los tres funcionarios de alto rango iraníes dijeron en entrevistas que el país estaba siendo dirigido actualmente por un comité. Los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dirigen la operación, y el general Ahmad Vahidi, su recién nombrado comandante en jefe, dirige el aspecto táctico de la guerra. Un miembro del círculo íntimo de Jameneí, el general Mohammad Bagher Ghalibaf, ha estado sustituyendo discretamente a Larijani. Excomandante de la guardia, quien ahora es presidente del Parlamento, está a cargo de la toma de decisiones estratégicas. El presidente Pezeshkian y su vicepresidente, Mohammad Reza Aref, se encargan del funcionamiento cotidiano del Estado para garantizar que este siga funcionando, según dijeron los funcionarios. Afirmaron que los generales retirados, junto con exfuncionarios y directivos, habían vuelto a ser convocados para prestar servicio. Los analistas afirman que el sistema de gobierno de Irán ha evolucionado hasta convertirse en un resistente ecosistema de instituciones superpuestas. Una red de dirigentes, funcionarios leales, cuadros militares y soldados de infantería civiles y de defensa se han movilizado no solo para mantener el gobierno de la República Islámica, sino también para seguir librando la guerra. La eliminación de la cúpula dirigente no ha provocado un colapso. “Ante el riesgo constante de que Israel pueda eliminar a sus altos dirigentes, la República Islámica está dirigiendo la guerra como una máquina de supervivencia en red, con todas las manos en la masa y la autoridad repartida entre centros de poder superpuestos”, dijo Ali Vaez, director para Irán del Grupo Internacional de Crisis. Pero en su diario, Yousef Pezeshkian afirma que, a menos que Irán ponga fin a los asesinatos selectivos, “perderemos la guerra”. También ha compartido algunas anécdotas de su vida personal. Habla de colorear con sus hijos, de llevarlos a jugar al parque, de comprarles globos. Escribe que quedó con un amigo para dar un largo paseo por el parque y que se propuso hacer ejercicio para mantener su resistencia mental. Una vez, dijo, recibió un mensaje misterioso que le ordenaba presentarse en una dirección. Entró en pánico, sospechando que se trataba de una trampa israelí. Sin embargo, tras consultar con seguridad, se dio cuenta de que solo era una invitación de unos amigos para romper el ayuno del Ramadán con ellos.