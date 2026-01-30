Saltillo refuerza seguridad vial con alineación y rehabilitación de muros de contención

Cerca de la medianoche del jueves, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó una supervisión directa de los trabajos de alineación y rehabilitación de muros de contención centrales que se desarrollan en las principales avenidas de la capital coahuilense, como parte de un programa integral de mejoramiento urbano y seguridad vial.

El Edil destacó que estas acciones tienen como finalidad mejorar la imagen urbana y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura vial, contribuyendo a la seguridad de peatones y automovilistas que diariamente transitan por estas arterias de alta afluencia.

TRABAJOS NOCTURNOS PARA NO AFECTAR LA MODALIDAD

“Además de los trabajos de alineación de los muros de contención, vamos a ir cambiando algunos que están totalmente destrozados”, señaló el Presidente Municipal, al subrayar que se trata de intervenciones necesarias derivadas del desgaste y de los impactos ocasionados por accidentes vehiculares.

Durante el recorrido, Javier Díaz González estuvo en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura del bulevar Galerías, donde, además de la alineación y rehabilitación de los muros de contención, se realizarán labores de limpieza, incluyendo el retiro de pedacería producto de choques y basura acumulada.

El alcalde estuvo acompañado por Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), dependencia responsable de ejecutar estos trabajos que atienden afectaciones generadas por el uso constante de las vialidades y por percances de tránsito.

AVANZA PROGRAMA EN VIALIDADES ESTRATÉGICAS

De la Rosa Molina informó que a partir de este viernes continuarán los trabajos sobre el mismo bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo que va del puente superior de Rufino Tamayo hasta la colonia Saltillo 400, previo al deprimido que conduce al periférico Luis Echeverría.

Recordó que, de manera previa, ya se realizaron reacomodos de piezas de concreto en el bulevar Venustiano Carranza, en sus cruces con los bulevares Pedro Figueroa y Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.