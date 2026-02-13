Saltillo refuerza seguridad vial con reacomodo de delimitadores en paso a desnivel
El Gobierno Municipal realizó trabajos nocturnos para alinear 133 piezas de concreto e instalar 13 nuevas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Jesús Valdés Sánchez
El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo acciones de reacomodo e instalación de nuevas piezas delimitadoras de concreto en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez y su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.
Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), informó que las labores se desarrollaron durante las noches del martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, en un horario de 22:00 a 03:00 horas, con la finalidad de evitar afectaciones al tránsito.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en colonia La Madrid con inversión de 500 mil pesos
INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN PUNTOS DE ALTO FLUJO
Durante las jornadas, personal municipal alineó 133 piezas de concreto y colocó 13 nuevas en los tramos del paso a desnivel Nazario S. Ortiz Garza–Periférico LEA con rumbo al sur, así como debajo del puente vehicular en el cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en dirección al distribuidor vial El Sarape.
De acuerdo con el funcionario, el correcto posicionamiento de estas estructuras es clave para canalizar adecuadamente los carriles y disminuir el riesgo de percances en una zona por la que transitan diariamente miles de automovilistas.
“Por la seguridad de todos, estos trabajos los realizamos de 10:00 de la noche a 03:00 de la mañana, con el propósito de evitar afectaciones en el tráfico de la ciudad”, señaló.
ACCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD
El titular del IMMUS exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante los horarios de intervención, ya que este tipo de trabajos continuará en otras vialidades estratégicas.
Asimismo, destacó el compromiso del alcalde Javier Díaz González de mantener acciones permanentes que favorezcan una movilidad más eficiente y segura, tanto para habitantes como para visitantes.
Las intervenciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento y mejora de infraestructura vial, orientada a fortalecer la seguridad en cruceros y pasos a desnivel con alta carga vehicular.