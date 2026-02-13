Saltillo refuerza seguridad vial con reacomodo de delimitadores en paso a desnivel

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo acciones de reacomodo e instalación de nuevas piezas delimitadoras de concreto en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez y su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), informó que las labores se desarrollaron durante las noches del martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, en un horario de 22:00 a 03:00 horas, con la finalidad de evitar afectaciones al tránsito.

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN PUNTOS DE ALTO FLUJO

Durante las jornadas, personal municipal alineó 133 piezas de concreto y colocó 13 nuevas en los tramos del paso a desnivel Nazario S. Ortiz Garza–Periférico LEA con rumbo al sur, así como debajo del puente vehicular en el cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en dirección al distribuidor vial El Sarape.