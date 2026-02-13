Saltillo refuerza seguridad vial con reacomodo de delimitadores en paso a desnivel

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Saltillo refuerza seguridad vial con reacomodo de delimitadores en paso a desnivel
    En total se alinearon 133 piezas de concreto y se colocaron 13 nuevas para mejorar la seguridad en el paso a desnivel. CORTESÍA

El Gobierno Municipal realizó trabajos nocturnos para alinear 133 piezas de concreto e instalar 13 nuevas en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Jesús Valdés Sánchez

El Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo acciones de reacomodo e instalación de nuevas piezas delimitadoras de concreto en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez y su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Víctor de la Rosa Molina, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), informó que las labores se desarrollaron durante las noches del martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, en un horario de 22:00 a 03:00 horas, con la finalidad de evitar afectaciones al tránsito.

INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA EN PUNTOS DE ALTO FLUJO

Durante las jornadas, personal municipal alineó 133 piezas de concreto y colocó 13 nuevas en los tramos del paso a desnivel Nazario S. Ortiz Garza–Periférico LEA con rumbo al sur, así como debajo del puente vehicular en el cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en dirección al distribuidor vial El Sarape.

$!Las estructuras alineadas dan seguridad a los automovilistas.
Las estructuras alineadas dan seguridad a los automovilistas. CRTESÍA

De acuerdo con el funcionario, el correcto posicionamiento de estas estructuras es clave para canalizar adecuadamente los carriles y disminuir el riesgo de percances en una zona por la que transitan diariamente miles de automovilistas.

“Por la seguridad de todos, estos trabajos los realizamos de 10:00 de la noche a 03:00 de la mañana, con el propósito de evitar afectaciones en el tráfico de la ciudad”, señaló.

ACCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD

El titular del IMMUS exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante los horarios de intervención, ya que este tipo de trabajos continuará en otras vialidades estratégicas.

$!Personal municipal trabajó en horario nocturno para reacomodar e instalar delimitadores en el cruce del periférico LEA y bulevar Jesús Valdés Sánchez
Personal municipal trabajó en horario nocturno para reacomodar e instalar delimitadores en el cruce del periférico LEA y bulevar Jesús Valdés Sánchez CORTESÍA

Asimismo, destacó el compromiso del alcalde Javier Díaz González de mantener acciones permanentes que favorezcan una movilidad más eficiente y segura, tanto para habitantes como para visitantes.

Las intervenciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento y mejora de infraestructura vial, orientada a fortalecer la seguridad en cruceros y pasos a desnivel con alta carga vehicular.

Temas


Tráfico
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

