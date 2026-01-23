Saltillo: Refuerzan acciones de limpieza en la colonia Universidad Pueblo

Para proteger la seguridad de niñas, niños y jóvenes, así como de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, realiza trabajos de deshierbe y retiro de basura acumulada en pasos escolares ubicados sobre arroyos de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones de limpieza profunda y eliminación de maleza en el tramo del arroyo que atraviesa la colonia Universidad Pueblo, al oriente de Saltillo. Las labores se llevaron a cabo en el punto ubicado entre las calles Federico Gámez y Jesús Reyes Heroles.

Estas acciones permiten mejorar la visibilidad y las condiciones de tránsito peatonal, además de reducir el riesgo de caídas o accidentes provocados por maleza, residuos o desechos ocultos que pudieran afectar el paso de estudiantes y habitantes del sector.

“Nuestro compromiso es trabajar todos los días para mantener en óptimas condiciones los espacios y rutas de uso escolar, fortalecer la movilidad segura de la población, el orden urbano y la prevención de riesgos en estos puntos de la ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz González.