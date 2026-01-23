Saltillo: Refuerzan acciones de limpieza en la colonia Universidad Pueblo

Saltillo
/ 23 enero 2026
    Saltillo: Refuerzan acciones de limpieza en la colonia Universidad Pueblo
    El retiro de desechos previene focos de infección y la proliferación de fauna nociva. FOTO: CORTESÍA

Se llevan a cabo acciones de deshierbe y retiro de basura en pasos escolares sobre arroyos

Para proteger la seguridad de niñas, niños y jóvenes, así como de prevenir riesgos durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, realiza trabajos de deshierbe y retiro de basura acumulada en pasos escolares ubicados sobre arroyos de la ciudad.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron las acciones de limpieza profunda y eliminación de maleza en el tramo del arroyo que atraviesa la colonia Universidad Pueblo, al oriente de Saltillo. Las labores se llevaron a cabo en el punto ubicado entre las calles Federico Gámez y Jesús Reyes Heroles.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo arranca el año como la capital más segura de México

Estas acciones permiten mejorar la visibilidad y las condiciones de tránsito peatonal, además de reducir el riesgo de caídas o accidentes provocados por maleza, residuos o desechos ocultos que pudieran afectar el paso de estudiantes y habitantes del sector.

“Nuestro compromiso es trabajar todos los días para mantener en óptimas condiciones los espacios y rutas de uso escolar, fortalecer la movilidad segura de la población, el orden urbano y la prevención de riesgos en estos puntos de la ciudad”, expresó el alcalde Javier Díaz González.

$!Autoridades llaman a la ciudadanía a evitar tirar basura en arroyos y espacios públicos.
Autoridades llaman a la ciudadanía a evitar tirar basura en arroyos y espacios públicos. FOTO: CORTESÍA

El Edil subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para conservar limpios y seguros estos espacios, al evitar arrojar basura en arroyos y áreas públicas, y destacó que el retiro de desechos ayuda a prevenir focos de infección y la proliferación de fauna nociva, generando entornos más saludables para la comunidad.

Por otra parte, y como parte del impulso al deporte y a las actividades al aire libre, por instrucción del Alcalde cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza, deshierbe y retiro de escombro en áreas verdes y plazas públicas de distintos sectores de la ciudad.

En atención a peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, se intervinieron espacios de la plaza pública de la colonia La Fuente, así como la plaza de la colonia Morelos y la del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, donde también se atendieron áreas verdes y canchas deportivas.

TE PUEDE INTERESAR: Acercan el arte a las colonias con exposición ‘La Forja’ en Saltillo

De manera adicional, brigadas municipales trabajaron en el camellón central y laterales del bulevar Fundadores, principalmente en el tramo comprendido entre los bulevares Morelos y Solidaridad, al oriente de la ciudad, para fortalecer la seguridad vial.

Finalmente, el Ayuntamiento de Saltillo, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, reparó rejillas dañadas en el cruce de la avenida Presidente Cárdenas y la calle Xicoténcatl, en la Zona Centro, como parte de las acciones de mantenimiento urbano.

