Acercan el arte a las colonias con exposición ‘La Forja’ en Saltillo

Saltillo
/ 23 enero 2026
    Las obras fueron realizadas por ciudadanos de todas las edades. FOTO: CORTESÍA

Se inauguró la exposición de pinturas en el centro comunitario de la colonia Omega

Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de acercar la cultura y las expresiones artísticas a las colonias de Saltillo, se llevó a cabo la exposición de pinturas “La Forja” en el centro comunitario de la colonia Omega, espacio que se convirtió en un punto de encuentro para la creatividad y la participación ciudadana.

La muestra está conformada por piezas elaboradas por personas de todas las edades que participaron en el curso de artes visuales impartido por la maestra Magda Dávila, actividad desarrollada a través del Instituto Municipal de Cultura. Las obras reflejan el aprendizaje, la dedicación y la sensibilidad artística de los alumnos, quienes encontraron en este taller una oportunidad para explorar y fortalecer sus habilidades creativas.

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se trabaja de manera permanente para llevar este tipo de actividades a todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y al arte.

$!La exposición tiene influencia del trabajo del artista Vincent van Gogh.
La exposición tiene influencia del trabajo del artista Vincent van Gogh. FOTO: CORTESÍA

“El objetivo principal es brindar oportunidades para el desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas y que las y los saltillenses de todas las edades puedan participar en cursos como este de artes visuales”, expresó la funcionaria.

La exposición “La Forja” presenta una marcada influencia del trabajo del artista Vincent van Gogh, lo que se aprecia en el uso del color, las pinceladas y las temáticas abordadas por los participantes.

La muestra permanecerá abierta al público en el centro comunitario Omega, ubicado en la calle Alfa, entre Cuarta y Segunda, al poniente de la ciudad, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, para que toda la comunidad pueda admirarla.

Finalmente, Rodarte Rangel invitó a la ciudadanía a mantenerse al tanto de las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, donde se difunden las actividades, talleres y cursos vigentes.

