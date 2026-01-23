Acercan el arte a las colonias con exposición ‘La Forja’ en Saltillo

Como parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González de acercar la cultura y las expresiones artísticas a las colonias de Saltillo, se llevó a cabo la exposición de pinturas “La Forja” en el centro comunitario de la colonia Omega, espacio que se convirtió en un punto de encuentro para la creatividad y la participación ciudadana.

La muestra está conformada por piezas elaboradas por personas de todas las edades que participaron en el curso de artes visuales impartido por la maestra Magda Dávila, actividad desarrollada a través del Instituto Municipal de Cultura. Las obras reflejan el aprendizaje, la dedicación y la sensibilidad artística de los alumnos, quienes encontraron en este taller una oportunidad para explorar y fortalecer sus habilidades creativas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza trabajos de bacheo y rehabilitación vial en distintos sectores de la ciudad

Al respecto, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se trabaja de manera permanente para llevar este tipo de actividades a todos los sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y al arte.