Saltillo registra la segunda mejor calidad del aire en México

Saltillo se ubicó como la segunda ciudad con mejor calidad del aire en México, de acuerdo con el ranking en tiempo real de IQAir correspondiente a la mañana del miércoles 14 de octubre, cuando registró un índice de calidad del aire (AQI) de 37 puntos. La capital de Coahuila quedó únicamente por debajo de Playa del Carmen, que reportó 20 puntos, y por encima de ciudades como Salamanca, León, Irapuato, Santiago de Querétaro, Juárez, Cadereyta Jiménez, Celaya y Guadalajara.

IQAir es una empresa que opera una plataforma internacional de monitoreo de la calidad del aire y publica mediciones que permiten consultar las condiciones de contaminación atmosférica en distintas ciudades. El resultado coloca a Saltillo entre las ciudades con menores niveles de contaminación registrados en esa medición. Sin embargo, el indicador corresponde a un momento específico y puede variar según las condiciones meteorológicas, las emisiones y la concentración de partículas contaminantes. MONITOREAN PARTÍCULAS CONTAMINANTES El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, mantiene acciones para mejorar las condiciones ambientales, entre ellas su participación en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) de Coahuila. Como parte de las labores de vigilancia, la ciudad dispone de 25 sensores con tecnología láser para medir la concentración de partículas PM2.5 en distintos sectores. Estos dispositivos permiten generar información sobre la presencia de contaminantes y conocer sus variaciones en diferentes puntos de la capital. Las partículas PM2.5 son contaminantes microscópicos que pueden penetrar profundamente en el sistema respiratorio, por lo que su monitoreo es relevante para la prevención de riesgos asociados con la contaminación atmosférica. El municipio también realiza plantaciones urbanas mediante los programas “Aquí andamos” y “Activa tu parque”, así como en bosques urbanos lineales. Estas acciones se complementan con labores de reforestación en coordinación con instituciones, organizaciones y empresas.

BUSCAN REDUCIR EMISIONES DEL TRANSPORTE Entre las medidas municipales también se encuentra el fortalecimiento del programa de Verificación Vehicular, dirigido al transporte público y a los automóviles particulares, además de actividades de educación ambiental. A estas iniciativas se suma el programa de transporte público “Aquí vamos”, con el que se busca disminuir el uso de vehículos particulares y contribuir a reducir las emisiones contaminantes. El Gobierno Municipal llamó a la población a participar en el cuidado del entorno mediante la plantación y conservación de árboles, así como la verificación de sus vehículos. Para la verificación vehicular, se cuenta con módulos ubicados en la Plaza del Compositor, la lateral de Antonio Cárdenas y la calle Juan Navarro. Las autoridades municipales mantienen estas acciones como parte de la estrategia para mejorar las condiciones ambientales de Saltillo y promover una mayor participación ciudadana en el cuidado de la calidad del aire.